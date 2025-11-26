El Estatuto de Trabajadores confirma el número de días de vacaciones anuales: “No puede ser inferior a treinta días naturales”

Diciembre está a la vuelta de la esquina y muchos se preguntan, si es que aún no tienen el calendario laboral definido, cuántos días te quedan por ‘gastar’ de tus vacaciones y te quedan para el final de año. En un mercado laboral marcado por la precariedad, los falsos mitos y la interpretación errónea de los convenios, existe un principio claro: ningún trabajador en España puede tener menos de 30 días naturales de vacaciones al año.

Este mandato, sencillo en apariencia, supone una garantía básica que muchos desconocen o confunden con otras fórmulas de cálculo de días de descanso. Pero el Estatuto lo regula con claridad: los convenios o contratos nunca pueden situar ese umbral por debajo del mínimo legal.

¿Qué dice la ley sobre los días de vacaciones?

Elartículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece: “El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales”.

En otras palabras: aunque los convenios colectivos o los contratos individuales pueden ampliar ese periodo, por ejemplo, ofreciendo 35 o 40 días, jamás pueden reducirlo. Si un convenio o empresa intentase establecer un mínimo inferior a 30 días naturales, esa cláusula sería ilegal y susceptible de impugnación.

El Estatuto también regula cómo se fijan las fechas de disfrute: deben pactarse con el empleador y, salvo acuerdo diferente, el trabajador debe conocerlas al menos dos meses antes del inicio de su período vacacional.

Además, las vacaciones son “no sustituibles por compensación económica”, salvo en el caso de que la relación laboral finalice sin haberlas disfrutado.

Naturales o laborables: el matiz que importa para computar los días

Un error frecuente entre los empleados es confundir “días naturales” con “días laborables”. Con 30 días naturales, se cuentan todos los días del calendario: lunes a domingo, incluidos fines de semana y festivos. Esto implica que los 30 días en la práctica suponen alrededor de cuatro semanas completas de descanso.

En cambio, algunos convenios utilizan el cómputo en días laborables, habitualmente unas 22 jornadas. Eso puede parecer similar de cara al número de días libres efectivos, pero no equivale al mínimo que fija la ley. La ventaja del cómputo en naturales es que ofrece una garantía más amplia de descanso real.

Este matiz es clave para quienes contratan a tiempo parcial o con horarios reducidos: aunque las horas trabajadas sean menores, el derecho al descanso no cambia. El Estatuto no contempla reducciones proporcionales de los días de vacaciones por trabajar menos horas, sino que mantiene esos 30 días naturales como mínimo.

Consecuencias de no respetar el mínimo

Cuando una empresa impone un número inferior a 30 días naturales o intenta compensarlos con dinero en lugar de descanso, vulnera un derecho y no una concesión. Esto puede acarrear reclamaciones ante la jurisdicción social.

Además, si la empresa no fija las fechas con la antelación adecuada, o las impone unilateralmente sin negociar, también podría cometer una infracción. Los tribunales han señalado que debe existir un acuerdo previo y razonable entre ambas partes.

Este punto es especialmente relevante en sectores como hostelería, comercio o servicios domésticos, donde muchas veces las vacaciones se acuerdan de forma verbal y sin constancia escrita. En esos casos, el trabajador pierde garantía legal real y se expone a abusos.

Tomar un mes completo de descanso no es un extra ni un privilegio: es una necesidad real y una exigencia del Estado a través de un derecho laboral. El descanso prolongado ayuda a la salud física y mental, permite desconectar del trabajo, fomenta la conciliación y mejora la productividad cuando se regresa. Muchos estudios internacionales coinciden en que unas vacaciones adecuadas reducen el estrés, mejoran el bienestar general y evitan el riesgo de agotamiento.

En un contexto laboral cambiante, con contratos parciales, teletrabajo, turnos irregulares y la difusión de jornadas atípicas, mantener un mínimo tan firme resulta especialmente relevante. Garantiza que todos los trabajadores, independientemente de su tipo de contrato o sector, dispongan de un periodo anual de descanso digno.

Qué hacer si percibes que te lo niegan

Comprobar lo que dice tu contrato o convenio: si figura menos de 30 días naturales, esa cláusula es nula.

si figura menos de 30 días naturales, esa cláusula es nula. Solicitar las vacaciones por escrito y guardar constancia de la petición.

y guardar constancia de la petición. Avisar con la antelación mínima de dos meses, y conservar la confirmación de la empresa.

y conservar la confirmación de la empresa. En caso de denegación injustificada o imposición unilateral de fechas, acudir a la jurisdicción social.

Esos 30 días naturales no son una concesión generosa: son una garantía legal irrenunciable, diseñada para proteger el descanso y la dignidad del trabajador en España. Conocerlo bien puede marcar la diferencia entre unas vacaciones merecidas y la pérdida de un derecho constitucional al descanso.