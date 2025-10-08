Este es el banco que tiene mayor número de sucursales en España

El cierre de oficinas bancarias ha sido y sigue siendo una constante durante los últimos años en España, lo que ha provocado una reducción notable del número de sucursales. En poco más de una década, las grandes entidades financieras -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter, además de Banco Popular y Bankia- han recortado su red de oficinas de más de 18.000 a apenas 9.000, un 51% menos, de acuerdo con sus cuentas anuales. Además se espera que esta tendencia de cierre siga en lo que queda de año y también en 2026. Entonces, ¿cuáles son las entidades que tienen más sucursales en nuestro país?

La batalla por el liderazgo en el número de sucursales bancarias ya no está tan reñido como en años anteriores. Santander se consolida en la primera posición con el 23,43% del total, sacando más de dos puntos de ventaja a CaixaBank, que alcanza el 21,1%, y destaca en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, en las Islas Baleares y Canarias, así como en Ceuta. Con esta diferencia, la entidad presidida por Ana Botín refuerza su dominio en el mapa bancario nacional y reina en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Extremadura y Santander.

Mapa de las marcas de banca por número de sucursales en España Accumin Intelligence

En tercera posición se mantiene BBVA, con un 11,15% de la red de oficinas, lo que confirma la solidez del podio bancario en el país. El único cambio reseñable en el mapa autonómico se produce en Navarra, donde Caja Rural pierde su representación frente a CaixaBank.

De esta forma, en el mapa nacional se dibuja un escenario en el que los grandes bancos refuerzan posiciones en sus plazas estratégicas, aunque con una tendencia generalizada a la concentración y a la reducción del número de oficinas en los últimos años.