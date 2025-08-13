Este es el metal precioso que está superando la subida del oro: incremento del precio de casi un 50% en seis semanas

El precio del oro ha alcanzado máximos históricos en los mercados internacionales con un valor estimado de 2.850 euros por onza e incluso llegando a superar los 3.000 euros en sus picos más altos. Este movimiento en el mercado, impulsado por la incertidumbre económica global y la persistente inflación, ha acaparado las miradas de muchos profesionales de la economía que han estudiado las razones y las consecuencias del fenómeno. Para algunos es considerado como el beneficio más seguro de todos los activos disponibles.

Si bien siempre ha sido considerado como un valor refugio, el metal precioso también ha sufrido un incremento en su demanda por parte de inversores que buscan proteger su capital frente a la pérdida incesante de poder adquisitivo por parte de las monedas actuales. Esta subida en la cotización refleja no solo la desconfianza en las políticas monetarias expansivas de los principales bancos centrales, sino también un renovado interés por activos tangibles en un contexto geopolítico volátil. Por ende, la fortaleza del oro en los mercados reafirma su papel como resguardo de valor en tiempos de inestabilidad financiera.

Por otro lado, otros metales preciosos como la plata y el paladio también han registrado importantes repuntes en sus cotizaciones bursátiles. La plata, que cuenta con una fuerte demanda industrial, especialmente en sectores energéticos y en el ámbito de la tecnología, ha superado los 30 euros por onza, un nivel no visto en más de una década que constituye una inversión más aceptable para todos los bolsillos. Por su parte, el paladio, clave en la fabricación de catalizadores para automóviles, ha mostrado una recuperación sostenida tras una etapa de volatilidad, impulsado por el repunte de la industria automotriz y las restricciones de oferta.

Ambos metales se posicionan como alternativas estratégicas de inversión aunque en realidad no son comparables en un mercado donde el oro reúne toda la atención. Sin embargo, durante los últimos meses, un metal precioso ha experimentado un repunte de casi la mitad de su valor.

La competencia del oro: una subida de casi el 50% en seis semanas

Si bien el precio del platino fluctuó entre 900 y 1100 dólares por onza durante años, en el mes de mayor de este curso sufrió una inesperada subida que pilló por sorpresa incluso a los especialistas. Con este notorio incremento llegó a posicionarse cerca de los 1.500 dólares, constituyendo una subida cercana a la mitad de su valor y alcanzando un máximo de 11 años de registros. Sin embargo, las causas que han motivado esta tendencia encuentran su origen en diversos matices que merece la pena destacar. Por un lado, el alto precio del metal dorado, si bien ha generado grandes beneficios para los poseedores del mismo, los inversores que entran de nuevas en este mercado han decidido fijarse en otra clase de metales con un potencial similar.

La realidad es que el incremento de, prácticamente, el 50% del valor en apenas seis semanas ha sido una variación drástica que el oro no ha experimentado, en relación al corto espacio de tiempo. Asimismo, grandes potencias como China han invertido grandes cantidades en el platino con vistas a la mejora de una industria joyera más accesible. Por otro lado, el 40 % del suministro de platino se destina a la industria automotriz y, debido a la no proliferación de los coche eléctricos en las grandes ciudades, esta demanda todavía sigue vigente. En adición a lo mentado, el Consejo Mundial de Inversión en Platino previó una escasez de un millón de onzas de platino este año. Esto representa entre el 10 % y el 12 % de la demanda mundial total, generando una gran escasez y, por tanto, aumentando el precio de compra.

Expertos vaticinan una corrección del precio

Este repunte tan pronunciado ha sido un fenómeno repentino que, según explican profesionales analistas del ANZ, podría experimentar cierta corrección a corto plazo llegando a los precios vistos antes de la fuerte subida. De hecho, en la actualidad el platino ya ha conseguido cierta estabilidad en el mercado. No obstante, la incertidumbre que generan los deteriorados estados de las principales economías podrían indicar la llegada de un incremento similar, siempre y cuando se den unas condiciones parecidas. Pese a todo, algunos imprevistos como la irrupción de crisis motivadas por la falta de recursos o incluso un conflicto bélico podrían llegar a ser el condicionante que vuelva a detonar la balanza en favor del precio del platino.