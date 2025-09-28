Precio de la luz hoy, domingo 28 de septiembre, por horas: este es el momento para cocinar

El precio medio de la luz para este sábado 28 de septiembre de 2025 se ha quedado fijado en los 48,79 euros por megavatio hora (MWh), lo que implica un sustancioso descuento con respecto al precio medio visto el sábado que superaba los 70 euros por MWh.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este domingo 28 de septiembre?

El momento más caro del día se dará entre las 20:00 y las 21:00, como es habitual, cuando el MWh superará los 74,14 euros. Sin embargo, el mejor momento del día para hacer la comida de la semana o para preparar la colada (si el tiempo acompaña) será a mediodía.

Entre las 13:00 y 14:00 horas el precio del megavatio hora se ha fijado en los 8,53 euros. Una hora después, entre las 14:00 y las 15:00, el precio también será de 15 euros.

Precio de la luz por horas hoy, domingo 28 de septiembre