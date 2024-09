El euríbor sigue cuesta abajo y abarata ya una hipoteca media en más de 1.220 euros al año

El euríbor sigue en caída libre y perforando resistencias a la baja. A falta tan sólo un día para que cierre su cotización mensual, el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España camina hacia cerrar septiembre por debajo del 3%. Ayer, volvió a marcar mínimos anuales en tasa intradía al perder el 2,8% y situarse en el 2,755%, según los datos del mercado. Con este retroceso, su media mensual se situó en el 2,936%.

Este nivel se sitúa por debajo del 3,166% con el que cerró agosto. Pero lo más importante para los hipotecados es que también cae por debajo de sus niveles de hace seis meses -en abril estaba en el 3,703%- y de hace un año -4,419%-. Ambos retrocesos provocaran que todos aquellos que tengan una hipoteca variable que se revise con el euríbor de septiembre vean como sus cuotas hipotecarias se reducen sensiblemente.

Así, un hipotecado que tenga un préstamo para vivienda medio de 150.000 euros, con un plazo de 25 años, con un diferencial del 1% y revisión semestral pasará de pagar 977,42 euros de cuota mensual a pagar 913,03 euros, lo que supone una variación mensual de 64,4 euros menos. En el caso de que la revisión sea anual, pasará de pagar 1014,96 euros a desembolsar 913.03 euros, lo que supone 101,9 euros menos. En términos anuales, el ahorro en su hipoteca será de 1.222 euros.

Senda bajista

El euríbor (la abreviatura de Euro Interbank Offered Rate) es el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero entre sí y, por consiguiente, camina siempre muy próximo a los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo (BCE).En su última reunión celebrada el pasado día 12 de septiembre, la entidad que dirige la francesa Christine Lagarde recortó el precio oficial del dinero en 25 puntos básicos, hasta el 3,5%.

El indicador inició una senda descendente más acusada a partir de marzo ante las entonces previsiones sobre recortes de los tipos de interés en Europa, que el BCE concretó en junio con una rebaja de 25 puntos básicos. Así, el índice bajó al 3,703% en abril; al 3,68%, en mayo; al 3,65% en junio; al 3,526%, en julio y al 3,166% en agosto.

Según los analistas, estas bajadas se prolongarán en los próximos meses dado que su previsión es que el eurobanco continúe recortando los tipos de interés una vez que la inflación parece haber iniciado una cierta senda descendente que se va consolidando y para no dañar el crecimiento de una eurozona que avanza a un ritmo más parsimonioso de lo que sería deseable. No obstante, desde la fintech de pagos Ebury, aseguran que el ritmo de bajadas podría ralentizarse bastante. "Los comunicados del BCE de la reunión de septiembre fueron coherentes con nuestra opinión de que el BCE mantendrá por ahora los recortes [de los tipos de interés] trimestrales, y que el próximo no se producirá hasta diciembre", explica su analista Itsaso Apezteguía. "Aunque las perspectivas de crecimiento a corto plazo han empeorado, la prioridad sigue siendo la lucha contra la inflación, que claramente aún no se ha ganado. La probabilidad de que el ritmo de los recortes del BCE sea gradual podría llevar a también a un ligero repunte del euríbor. Por todo ello, aunque la incertidumbre sobre dónde se situará el indicador a finales de año es elevada, mantenemos nuestras previsiones de que el euríbor se situará en torno al 3% a finales de 2024", añade.

Más optimistas se muestran desde HelpMyCash. "Es probable que termine el año entre el 2,50% y el 2,75%, dependiendo de la cantidad de recortes de tipos que lleve a cabo el Banco Central Europeo en sus últimas reuniones de 2024 (en octubre y diciembre) y de los que se esperen para el primer trimestre de 2025”, afirma Miquel Riera, el analista hipotecario del comparador financiero.