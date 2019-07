Evitar una recesión... pero ¿a qué precio?

Los bancos centrales han tomado el timón de la economía. El exceso de libertinaje en el sistema financiero nos condujo a la anterior crisis y han decidido marcar ellos el rumbo. En estos momentos, se han marcado un objetivo. Hacer todo lo posible para evitar una nueva recesión, que llegará tarde o temprano si la desaceleración continúa su curso. El Fondo Monetario Internacional (FMI) es claro en sus pronósticos. En 2019, el único país desarrollado que se salvará de la ralentización es Japón y algunos estados, como Italia, están al borde del precipicio, al registrar sólo un aumento del PIB del 0,1%. Y quién sabe si las consecuencias de la guerra comercial y de otros sucesos geopolíticos conflictivos terminan pasando peor factura de lo que se espera. Para paliar los efectos y que el crecimiento no se derrumbe del todo, los bancos centrales han mantenido los tipos de interés en niveles muy bajos, con la finalidad de fomentar la actividad económica. El problema es que esa medida salvavidas, a medio y largo plazo se puede convertir un perjuicio. De hecho, los tipos llevan tanto tiempo en mínimos que las primeras secuelas ya se están notando.Tres años. El Banco Central Europeo descendió los tipos hasta el 0% en marzo de 2016. Ya son más de tres años y, por lo menos, la institución ha afirmado que habrá que esperar hasta el primer trimestre de 2020 para llevar a cabo una subida que se ha prorrogado desde finales de 2018 a causa de la desaceleración. Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) lo ha aumentado desde el 0% de 2008 hasta el 2,25%. Sin embargo, eso supone aún tres puntos menos que en 2007.En el caso de la Fed, ya han avisado de que si la guerra comercial continúa podrían volver a bajar los tipos para contener sus efectos. Algo que apoya el presidente estadounidense Donald Trump, que ha propuesto a dos economistas partidarios de los tipos bajos para dos vacantes que han quedado en la Reserva Federal. Mientras, el presidente del BCE, Mario Draghi, ha abierto la veda para recuperar la política de expansión cuantitativa que consistía en la compra de bonos o bajar los tipos de interés aún más. Es decir, colocarlos en negativo. Si terminase sucediendo, supondría que los bancos paguen por la tenencia de dinero. Es decir, el objetivo es que no se lo guarden, sino que se lo den a las familias y a las empresas. Mover la economía para que no se estanque.Escasa rentabilidad. Para los bancos que el tipo de interés esté tan bajo supone que no obtienen beneficio de la financiación. Por lo tanto, su rentabilidad se ha reducido drásticamente. El catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), Santiago Carbó, comenta que «a pesar del gran número de actividades que realizan, la más importante para los bancos es tomar liquidez y prestar. Esto es muy complicado cuando el precio de la financiación es negativo porque implica que tienes que pagar por ello. Esto hunde los márgenes, que ya estaban muy afectados». Tan afectados que algunas entidades han tenido que cerrar y de las que quedan pocas se salvan de tener problemas. Esta misma semana el Banco de Pagos Internacionales publicó un informe en el que aseguraba que «si el crecimiento baja y los tipos de interés siguen bajos, siguiendo la pauta en la normalización de la política monetaria, la rentabilidad de los bancos podría estar bajo más presión».Eso sí, en España, de momento, no hay que preocuparse en exceso. La rentabilidad de los recursos propios (ROE) aún no cubre los costes de capital, condición importante para asegurar del todo la solvencia. Pero es que esa situación se extiende por todo el continente como una huella permanente de la crisis pasada. No obstante, el ROE de nuestros bancos es superior al de nuestros socios europeos, según los datos de la Asociación Bancaria Europea. Suecia es la nación cuyas entidades registran una mayor rentabilidad media, con un 10,8%. Y nosotros no estamos tan lejos, con un 9,66%, sobre todo si se comprara con Italia, 8,4%; Francia, 5,6% o Alemania, 2,5%.El vicepresidente del BCE, Luis De Guindos, ha explicado recientemente que la baja rentabilidad «es una preocupación desde la perspectiva de la estabilidad financiera». El motivo principal es que «hace que sea más difícil para las entidades acumular reservas contra imprevistos», dijo. En definitiva, una crisis repentina, como la anterior, que de hecho se negó durante meses, podría ser terrible para los bancos, porque tienen tan poco capital acumulado que no contarían con margen de actuación. En esas circunstancias, estallaría una tormenta de quiebras y las adquisiciones que reduciría el tamaño del sistema financiero.Fusiones. El BCE ya apunta en ese sentido. Según la institución, en Europa hay demasiados bancos y recomiendan fusiones. Y las están fomentando a través de asegurar la viabilidad y la solvencia de las uniones bancarias que tengan lugar próximamente. Así, entidades con menos rentabilidad a causa de los bajos tipos podrían sumarlas para tener mejor salud financiera. Entre ellas están Abanca, Unicaja, Ibercaja y Liberbank. El jueves de la semana pasada la agencia de calificación Moody’s publicó un informe en el que estudiaba estos cuatro bancos españoles, que se incluyen entre los de tamaño mediano. Una de las conclusiones es que las fusiones de estas entidades sería positivo para ellas, con el fin de evitar posibles problemas de rentabilidad.Crédito al consumo. En esta tesitura, cuando los bancos conceden un crédito buscan que el retorno sea el mayor y antes posible. Así que los que se devuelven a más largo plazo, como las hipotecas, pierden protagonismo frente a los del corto, como los del consumo. Las entidades han abierto la mano con ese último tipo de préstamos, aunque los últimos meses su concesión se ha ralentizado por los avisos lanzados desde las máximas instituciones sobre las dificultades que podrían tener los deudores para afrontar el crédito en una época de ralentización. Santiago Carbó sostiene que el hecho de que los bancos apuesten por los créditos al consumo “es una cuestión de tipos aplicables. En el crédito al consumo hay una inmediatez -pero, sobre todo, una falta de garantías o menores garantías- que no están presentes en hipotecas y otra financiación a largo plazo. El problema es que el volumen de crédito al consumo no puede compensar la caída de los préstamos de más duración. Además, el perfil medio de riesgo del crédito al consumo es más elevado y, por ello, tampoco puede llevarse mucho más lejos”.Santiago Carbó sostiene que el hecho de que los bancos apuesten por los créditos al consumo «es una cuestión de tipos aplicables. En el crédito al consumo hay una inmediatez –pero, sobre todo, una falta de garantías o menores garantías– que no están presentes en hipotecas y otra financiación a largo plazo. El problema es que el volumen de crédito al consumo no puede compensar la caída de los préstamos de más duración. Además, el perfil medio de riesgo del crédito al consumo es más elevado y, por ello, tampoco puede llevarse mucho más lejos».España. Los tipos de interés en España han sostenido el crecimiento y aún tienen mucha culpa de que la ralentización no nos afecte demasiado. Pero ojo porque, precisamente, cuando se suba se puede producir un efecto distorsionador y la economía española se congele de golpe porque los que han aprovechado hasta ahora las circunstancias financieras de nuestro país en el contexto europeo, dejen de apostar por España.Inflación. Tipos de interés barato es sinónimo de dinero barato. Y a pesar de lo atractivo que ésto pudiese parecer para favorecer el consumo, tiene una dura consecuencia para la macroeconomía. Se incrementan las dificultades para alcanzar los niveles de inflación que se deben tener, alrededor del 2%. De hecho, la verdadera labor del BCE es que la inflación esté en ese entorno. No obstante, no lo han conseguido porque en mayo la inflación de la eurozona se situó en el 1,2%. Carbó mantiene que «se ratifica de forma indirecta que todo lo realizado hasta ahora por el BCE, a pesar de ser extraordinariamente útil, no ha dado lugar a que vuelva la inflación y, por lo tanto, que en el modelo del banco central las predicciones están fallando».Los bajos tipos de interés, junto a otras medidas, han tirado del carro de la economía durante los últimos años. Pero si se aumento se retrasa podría ser una medida contraproducente y dejar secuelas negativas en el sector financiero. Por ese motivo, las entidades piden que los bancos centrales cambien de rumbo. El portavoz de la Asociación Española de la Banca (AEB), José Luis Martínez, explica que los bancos centrales «tomaron durante la crisis medidas monetarias excepcionales ante la propia excepcionalidad del momento. Una vez que la crisis se ha superado sería deseable que el elevado protagonismo de la política monetaria expansiva diera paso a una combinación de políticas, incluyendo fiscales y reformas estructurales. Esto permitiría normalizar algunas de las medidas tomadas con mayor potencial distorsionador, como son los tipos de interés negativos».En cuanto al futuro, Standard and Poors cree que las subidas de tipos de interés dependerán de las decisiones de la Reserva Federal. Si la Fed termina bajándolas, el BCE lo hará también, aunque sea antes de lo previsto (primer trimestre de 2020) porque de lo contrario el euro valdría demasiado frente al dolar y perdería excesivamente su competitividad en el mercado internacional.Apoyo: Digitalización, un gran aliadoEn las etapas de baja rentabilidad como en la que nos encontramos, una de las lecciones más importantes que se debe aplicar es la reducción de costes. Para lograrlo, el despido suele ser el camino más corto. Pero en el caso del sistema bancario actual se trata de un proceso mucho más complejo, el de la digitalización. Y el portavoz de la Asociación Española de la Banca, José Luis Martínez, añade que es “imparable. El cliente pide cada vez más una nueva aproximación digital, lo que obliga a los bancos a adaptar su estructura a esta demanda. La transformación digital conlleva cambios en la forma de actuar, mejorando la experiencia del cliente con acceso constante a los servicios financieros, a mayor velocidad y menores costes. Para los bancos supone un fuerte esfuerzo inversor a corto plazo y ajustes de modelo, con mejora de su eficiencia”. Sin embargo, lo dicho, a largo plazo supone un importante ahorro que va a ayudar a que los bancos logren una mejor rentabilidad de su negocio.Digitalización, un gran aliadoEn las etapas de baja rentabilidad como en la que nos encontramos, una de las lecciones más importantes que se debe aplicar es la reducción de costes. Para lograrlo, el despido suele ser el camino más corto. Pero en el caso del sistema bancario actual se trata de un proceso mucho más complejo, el de la digitalización. El portavoz de la Asociación Española de la Banca, José Luis Martínez Campuzano, añade que es imparable. «El cliente pide cada vez más una nueva aproximación digital, lo que obliga a los bancos a adaptar su estructura a esta demanda. La transformación digital conlleva cambios en la forma de actuar, mejorando la experiencia del cliente con acceso constante a los servicios financieros, a mayor velocidad y menores costes. Para los bancos supone un fuerte esfuerzo inversor a corto plazo y ajustes de modelo, con mejora de su eficiencia». Sin embargo, lo dicho, a largo plazo supone un importante ahorro que va a ayudar a que los bancos logren una mejor rentabilidad de su negocio.