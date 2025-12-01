Las familias tiran del crédito para sostener su gasto en consumo

El crédito a familias mantiene su velocidad de crucero y continúa al alza, después de que los hogares hayan recurrido a más financiación para afrontar el ritmo creciente del consumo por la inflación y la mayores necesidades de los hogares. Así, el crédito concedido a las familias creció un 4,05% en octubre con respecto a un año antes, hasta los 708.976 millones de euros, lo que supone su mayor avance interanual desde diciembre de 2008, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.

Este despegue se ha debido principalmente gracias al impulso de la financiación al consumo, que aumentó un 11,51%, hasta los 113.047 millones, que ha sufrido su mayor crecimiento desde el mes de febrero de 2020, coincidiendo cuando estalló de la pandemia. También contribuyó a este salto la cartera de financiación destinada a vivienda, entre ella las hipotecas, que creció un 3,28 % interanual, hasta los 512.577 millones de euros. En términos mensuales (octubre respecto a septiembre), el crédito total a las familias, incluyendo tanto consumo como hipotecas, avanzó un 0,48%. En cuanto a la financiación a empresas, el crédito aumentó en octubre un 0,7 % en tasa interanual, hasta los 946.214 millones de euros, y se incrementó un 0,3% respecto a septiembre.

En su último Informe de Estabilidad Financiera de Otoño, el Banco de España apunto que está estudiando limitar la concesión de préstamos que ya han puesto en práctica otros países europeos para valorar la posible aplicación en España de límites en las condiciones. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado al Banco de España que considerara la introducción preventiva de estos límites en el ámbito de las hipotecas para vivienda, si emergieran signos de relajación en el crecimiento o los estándares asociados con esta modalidad de crédito. El Banco de España tiene la capacidad de establecer límites sobre los estándares crediticios que aplican los bancos y pueden fijarse sobre las operaciones de crédito nuevas tanto a hogares como a empresas.

España es uno de los tres países del área del euro que de momento no han activado este tipo de medidas y, entre los países que sí han establecido estos límites, algunas autoridades han adoptado recomendaciones –sin obligatoriedad–, aunque en general predomina el uso de medidas vinculantes. Algunos de esos países las han utilizado para frenar vulnerabilidades crecientes en sus mercados inmobiliarios, mientras que otros han actuado de forma preventiva antes de que se produjera una relajación significativa de los estándares crediticios.