¿Qué es el "upskiling"? El proceso laboral de las empresas para aumentar la productividad de sus trabajadores

En el entorno laboral actual, la formación permanente se ha convertido en un requisito indispensable para cualquier profesional que aspire a mantener su posición en un mercado cada vez más dinámico, cambiante y exigente. La trayectoria profesional ya no se concibe como un camino lineal y estático, sino como un proceso en constante revisión, donde la actualización de conocimientos y habilidades resulta clave. Esta realidad obliga a los trabajadores a dedicar parte de su tiempo a adquirir nuevas competencias, que les permitan responder con agilidad a los cambios del entorno económico y tecnológico.

Las empresas son plenamente conscientes de esta transformación y, cada vez con mayor insistencia, demandan perfiles versátiles capaces de adaptarse a los desafíos que surgen de forma continua. Incluso los empleados con contratos estables se ven involucrados en procesos de formación continuada, ya que las compañías subrayan la importancia de reforzar y ampliar sus capacidades para mejorar los resultados. De este modo, la formación deja de ser una tarea opcional y se convierte en un elemento estratégico para aumentar la competitividad interna y la productividad general.

La evolución tecnológica ha impulsado además la aparición de nuevos puestos, concebidos para cubrir necesidades que no existían hace apenas unos años. La inteligencia artificial, la automatización, la ciberseguridad o la gestión avanzada de datos exigen profesionales preparados para asumir funciones altamente especializadas. Esta realidad ha reforzado la idea de que el aprendizaje continuo es imprescindible y ha allanado el terreno para que conceptos como el upskilling ganen un protagonismo creciente en el debate laboral.

¿Qué es el "upskilling"? Adaptarse al cambio o morir

El upskilling es el proceso mediante el cual una empresa proporciona formación específica a sus trabajadores, con el objetivo de mejorar sus competencias en las tareas que ya desempeñan. Consiste en profundizar en habilidades técnicas o transversales, que permiten a los empleados realizar su trabajo con mayor eficacia y adaptarse a los nuevos procesos que va incorporando la organización. Su propósito no es transformar el rol del profesional, sino optimizarlo para que responda mejor a las demandas del mercado y a la estrategia interna de la compañía.

Esta formación suele tener una duración variable, que puede ir desde cursos breves hasta programas más extensos, dependiendo de la complejidad de las competencias que se buscan reforzar. La efectividad de esta práctica se mide en términos de productividad, rapidez en la ejecución de tareas, reducción de errores y capacidad para utilizar nuevas herramientas. En la práctica, se traduce en equipos más preparados y en empresas más competitivas en un entorno en el que el conocimiento se renueva a un ritmo vertiginoso.

Así es el "reskilling": la preparación de nuevas competencias

Junto al upskilling surge el reskilling, que consiste en preparar al trabajador para desempeñar un puesto completamente distinto dentro de la misma organización. En este caso, la formación no se centra en mejorar sus funciones actuales, sino en dotarlo de un conjunto de habilidades nuevas que le permitan asumir un rol diferente, generado por cambios estratégicos, tecnológicos o estructurales. Este ejercicio se ha convertido en una herramienta clave para evitar la obsolescencia profesional y para recolocar talento en áreas críticas para el futuro empresarial.

La diferencia principal entre ambos conceptos radica en su finalidad. Mientras que el upskilling perfecciona habilidades para potenciar el rendimiento dentro del mismo puesto, el reskillingtransforma la trayectoria del trabajador y le abre la puerta a un nuevo camino profesional. Ambos procesos se han consolidado como pilares indispensables en un mercado laboral que exige flexibilidad, formación constante y una capacidad de adaptación nunca vista hasta ahora.