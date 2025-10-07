Fernando Santiago: “Trabajamos para acercar el trámite al ciudadano y hacerle la vida más fácil”

En un contexto en el que las instituciones públicas y profesionales están llamadas a ser referentes de integridad y eficacia, el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) ha consolidado un modelo de gestión basado en la excelencia, la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Una estrategia integral que abarca desde la calidad y la neutralidad climática hasta la seguridad digital, y que se alinea plenamente con la Agenda 2030 y la defensa de una justicia social real y accesible.

El ICOGAM ha sido recientemente reconocido como uno de los primeros colegios de gestores administrativos en España en obtener la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), acreditando que sus sistemas cumplen los más altos estándares en materia de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Este hito en seguridad digital refuerza la confianza institucional y sitúa al Colegio a la vanguardia en la protección de datos en entornos administrativos. La certificación ENS se convierte así en el pilar nacional que complementa la ISO/IEC 27001 y la norma UNE 71505, ambas implantadas por ICOGAM para garantizar una gestión segura, trazable y verificada de toda la información sensible, especialmente en su relación con organismos como la Dirección General de Tráfico. Este bloque se alinea directamente con el ODS 9, orientado a construir infraestructuras resilientes y fomentar la innovación tecnológica.

En paralelo, el Colegio mantiene certificaciones internacionales como la ISO 9001 en Gestión de la Calidad, que asegura la mejora continua y la eficiencia de todos sus procesos internos y servicios colegiales. Este enfoque de calidad, centrado tanto en el colegiado como en el ciudadano, se traduce en una administración más cercana, eficaz y transparente, en línea con el ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

En materia ambiental, el ICOGAM no solo cuenta con la ISO 14001, sino que ha alcanzado la neutralidad climática con Huella de Carbono Cero, verificada externamente conforme a los estándares ISO 14064. Para ello, ha desarrollado un inventario anual de emisiones (alcances 1, 2 y 3), ha implementado un plan de reducción y compensa sus emisiones residuales mediante proyectos certificados de reforestación y captura de carbono. Esta apuesta refleja un compromiso firme con los ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 7 (Energía asequible y no contaminante).

La transformación digital del Colegio se apoya también en el modelo de madurez CMMI Nivel 3, que avala la calidad en el desarrollo y supervisión de aplicaciones y soluciones tecnológicas, garantizando trazabilidad, pruebas de seguridad y control de versiones. La tecnología, en este marco, no es un obstáculo, sino una herramienta fiable al servicio del ciudadano.

El ICOGAM cuenta también con el distintivo Madrid Excelente, que reconoce no solo la calidad en la gestión, sino su enfoque ético, la innovación, la transparencia institucional y su vocación de servicio. Esta distinción refuerza el posicionamiento del Colegio como institución comprometida con el bienestar colectivo y con una forma moderna y responsable de entender la función pública.

El presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha señalado que “ser pionero entre los colegios de gestores administrativos en España en obtener la certificación ENS es un orgullo y un compromiso con nuestros colegiados y con toda la sociedad. Junto con nuestras certificaciones de calidad y sostenibilidad, demuestra que estamos a la vanguardia en seguridad, innovación y gestión eficiente. Pero todo este trabajo se completa con lo que, para nosotros, da verdadero sentido a todo: acercar el trámite al ciudadano, hacerle la vida más fácil, estar ahí cuando lo necesita. Esa es nuestra forma de trabajar por la justicia social. Porque facilitar el cumplimiento de las obligaciones administrativas es, en realidad, facilitar derechos y cumplir con las obligaciones. Y eso también es sostenibilidad, en el sentido más humano y justo del término.”

Con esta visión global e integrada, el ICOGAM se reafirma como un actor institucional ejemplar, que no solo cumple con las normas más exigentes a nivel nacional e internacional, sino que contribuye activamente a un modelo de gobernanza centrado en la persona, el planeta y la confianza pública, plenamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.