Giuseppe Lavazza: “España para nosotros es un mercado importante y estratégico”

En esta edición del torneo Mutua Madrid Open, el aroma a café “a la italiana” se notó en varios rincones de la Caja Mágica al estar presente por primera una marca emblemática del pais transalpino como “Café Oficial”.

Giuseppe Lavazza, presidente de la empresa que lleva su nombre lo tiene claro: “Para nosotros el mercado español es estratégico por su cultura del café”. El presidente de la compañía cafetera Lavazza, charló con Iker Casillas y Feliciano López en un reservado de la zona vip después de recorrer las instalaciones a la vez que ofrecía a sus invitados un buen macchiato o un ristretto al mejor estilo italiano y anunciaba sus deseos de seguir creciendo en España.

Giuseppe Lavazza, Iker Casillas y Feliciano López en el espacio vip de Lavazza en el Mutua Madrid Open Alicia Romay

¿Cuándo fue el primer café que usted tomó ?

Fue “la bola de café con azúcar”. Mi abuela o mi madre cuando llegaba el café a la mesa y cuando yo era muy pequeño, no me dejaban lógicamente tomarlo, pero sí me permitían probar el azucarillo, ése que se queda al final de la taza con algunas gotas de café. Después a los 16 años, me permitieron por primera vez, pedir en un restaurante en una cena un expresso y ese fue para mi un gran pasaje como lo era para lo italianos cuando comenzaban a tomar café".

"El producto café es algo muy posesivo. Se dice: quiero mi café . Cada uno vive el café de manera diferente" Giuseppe Lavazza

Giuseppe Lavazza camina poco a poco con su marca para descubrir el mercado español: “Nosotros en España estamos buscando un grupo de consumidores a quienes les va a gustar el estilo que vende Lavazza como filosofía de su producto, como un café muy rico, muy intenso, muy elegante, lleno de sabor y con mucha historia que es algo para nosotros muy importante y otra cosa, con una dimensión muy social porque lo que es bueno se comparte".

Pregunta: Un español no está acostumbrado al sabor y a la manera como toman el café los italianos, entonces si pretenden crecer en este mercado: ¿Cómo lo piensa hacer?

Giuseppe Lavazza: “El café no es un concepto rígido, es algo flexible, se puede ir cambiando, se puede ir adaptando al consumidor porque quiere tomar el café que a él le gusta. En Italia el concepto de tomar café es algo totalmente diferente” y agrega “Nosotros vendemos mucho café en Francia, en Alemania, en Polonia, en Gran Bretaña y ahora en España. La cultura italiana no es un problema porque nuestro producto lo adaptamos siempre al mercado en donde queremos estar creando un café con el 80% al puro sabor italiano y el 20 %, en este caso, al español. Queremos meternos en la mentalidad del consumidor de una manera correcta, suavemente, con mucho tacto, sin forzar nada, dando paso a paso para convencer al consumidor que este es un producto adaptado a sus gustos y a su estilo” afirma Lavazza.

Lavazza y su unión con la gastronomía.

En España la marca italiana crece anualmente un 20 % y dentro de su estrategia está sus alianzas con la gastronomía del país. Recientemente en la cuenta de Instagram de Lavazza España, se anunció como “Colaborador Oficial” de la Basque Culinary Center, en donde estará presente en el día a día con los cientos de estudiantes de la Facultad de Ciencias Gastronómicas para concienciarlos de la importancia del café en la sala. Este no es un hecho único y nuevo entre la marca italiana y la gastronomía española: “Llevamos veintiún años trabajando con Ferran Adrià. El primer café sólido lo creamos juntos".

¿Por qué apostar por el tenis para que la imagen de Lavazza se difunda por el mundo?

Giuseppe Lavazza no juega al tenis, él prefiere el golf y esquía. Afirma que no hay que mezclar lo personal con lo profesional. A él mismo se le ocurrió empezar a participar como patrocinador en los grandes torneos internacionales de tenis por varias razones:“Yo no juego al tenis, juego al golf y practico el sky, pero en el tenis hay un ambiente fantástico para disfrutar de un café fantástico. Empezamos con Wimbledon que es el templo del tenis con una tradición y estilo impresionantes. Este deporte es una búsqueda permanente de la excelencia, con historia y con tradición. En Wimbledon montamos el bar más lindo del mundo. Iniciamos así en Inglaterra que es un “país de te”, de cerveza y de fresas con nata, ahora el café en ese país es un producto importante; después fuimos a Roland Garros y así seguimos con los grandes Slam. En Wimbledon formamos para 15 días de evento a 800 baristas con mas de 60 puntos de ventas de café. En el US Open lo hacemos igual. En Madrid estamos por primera vez con una buenísima conexión.

Giuseppe Lavazza lo tiene claro: “Estamos aquí como café oficial pero tenemos muchos planes”

¿Cuál será el siguiente paso que dará Lavazza en España?

Esto es un secreto- Giuseppe Lavazza.

Con un español clarísimo, el presidente de la compañía cafetera italiana confirma durante su paso por Madrid que España es su próxima apuesta, porque a él este país le encanta, inclusive pasa temporadas a nivel personal disfrutándolo.