El Gobierno avanza para tener antes de fin de año el registro de alquileres de corta duración, que será tutelado por los Registradores

El Gobierno avanza para, tal y como anunció, tener lista antes de fin de año la legislación para regular los alquileres de corta duración. El Consejo de Ministros ha enviado hoy a audiencia pública el Real Decreto por el que se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos que regulará los alquileres de temporada, turísticos y de habitación que debe servir para "perseguir el fraude, proteger a quienes realmente necesitan del alojamiento de temporada, de este tipo de alojamientos y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales", según ha detallado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al término del Consejo de Ministros.

El real decreto, según ha explicado la ministra, servirá para incrementar la información disponible en torno a los alquileres de corta duración con un registro único sin el cual no se podrá llevar a cabo la comercialización de estas viviendas en las plataformas digitales. "Todas aquellas viviendas turísticas, de temporada o de habitación que no hayan pasado por este registro, no podrán comercializarse", ha advertido Rodríguez.

Para generar más certidumbre y seguridad jurídica, la ministra ha explicado que la medida contará con la intervención del Registro de la Propiedad, ya que serán los registradores los que expedirán el número de registro y lo elevarán a la Ventanilla Única Digital. "Cuando ese alojamiento, cuando esa vivienda tenga que recibir ese registro, que es un número, el registro de la propiedad va a poder certificar que cumple en el caso de los turísticos, con las normativas autonómicas de licencias de viviendas turísticas, que cumplen con las ordenanzas municipales que algunos ayuntamientos ya tienen y otros, afortunadamente, están implementando en relación a las licencias turísticas e incluso será capaz de certificar aquellas comunidades de vecinos cuyos sus estatutos hayan prohibido la implantación de alquileres turísticos", ha detallado.

El objetivo último, según ha explicado la ministra, es que la ventanilla única se conecte con la ventanilla única europea, que estará disponible a partir de mayo de 2026, ya que esta medida emana de un reglamento europeo, dado que se trata de un problema común en todo el continente, según ha detallado.

Así funciona

Tal y como se recoge en el real decreto, para comercializar alquileres de temporada, turísticos o de habitaciones en plataformas, los arrendadores estarán obligados a obtener un número de registro, aportar la información requerida para su alta o renovación, atender los requerimientos de información y comunicar a las plataformas en línea dicho número que les haya asignado el Registro de la Propiedad o el de Bienes Inmuebles.

Las plataformas, por su parte, estarán obligadas a que en sus aplicaciones los arrendadores identifiquen mediante este número sus viviendas y que sea visible en los anuncios.

El procedimiento para solicitar el número de registro se realizará a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores.

El interesado debe dirigir su solicitud en la sede del Colegio de Registradores o Registro de la Propiedad o Bienes inmuebles competente que contenga la dirección específica. Asimismo, deberá detallar el tipo de arrendamiento: fincas, habitaciones o unidades parciales destinadas al alquiler de corta duración no turístico; aquellos destinados al turístico o embarcaciones flotantes u otras propiedades que permitan el alojamiento de corta duración.

Cada finca, habitación o embarcación sólo podrá tener un código por cada categoría anterior.

El real decreto establece que no se podrán comercializar estos alquileres sin el referido número de registro vigente, ni con un número de registro asociado a una categoría y tipo diferente de arrendamiento.

El número asignado tendrá una validez de 12 meses

El número de registro tendrá una vigencia de 12 meses, pudiendo ser prorrogada en caso de constitución de uno o varios arrendamientos sobre la unidad durante ese período, siempre y cuando sean de la misma categoría y tipo por el que se solicitó el registro. Para solicitar la prórroga, debe aportarse un listado de los arrendamientos por cada categoría constituidos durante la vigencia de este número de registro.

En el caso de que se traten de arrendamientos de temporada, se tiene que recoger además la causa de la necesidad de vivienda no permanente del arrendatario en cada uno de dichos contratos, tal y como adelantó LA RAZÓN, que se podrá verificar.

Cumpliendo los requisitos, tanto de alta como de renovación, el registrador expedirá el número de registro y lo elevará a la Ventanilla Única Digital.

En el caso de que se retire o suspenda el número de registro por el registrador, la Ventanilla Única Digital trasladará orden a las plataformas para que eliminen posibles anuncios asociados a ese número.