El Gobierno dice ahora que no todos los datos del nuevo registro de viajeros son obligatorios

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, ha dicho este martes que no todos los datos que recoge el anexo del real decreto de registro de viajeros –que entró en vigor el pasado 2 de diciembre– serán obligatorios y ha avanzado que esta semana se publicará la orden ministerial de desarrollo.

En una jornada sobre turismo organizada por la patronal CEOE, la secretaria de Estado ha defendido la necesidad de actualizar la normativa de registro de viajeros para incorporar las nuevas realidades digitales y alojativas (las plataformas y los pisos turísticos, por ejemplo).

Ha precisado que "no todo el anexo del 933 [el real decreto de registro de viajeros] es obligatorio" y ha aclarado que antes se pedían 11 datos y ahora son 13. Los dos nuevos son la relación de parentesco si hay un menor y el teléfono o el correo electrónico.

No obstante, el anexo que está publicado en el BOE, que recoge los datos que deben aportar los clientes cuando se registran en un establecimiento alojativo, en una agencia de viajes o en una alquiladora de vehículos, no precisa que estos datos sean de aportación no obligatoria.

Sánchez Grau ha admitido que ese anexo del real decreto es "muy exhaustivo e incluye datos que no estaban en la operativa ordinaria" por lo que la prioridad es la orden ministerial de desarrollo, que esta semana estará colgada en la web del Ministerio.

Ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" porque admite que el asunto ha generado "un poco de ruido fuera" y un momento de fricción [con el sector] que confía "en que se supere".

En el mismo foro, el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, ha criticado que ningún otro país ha puesto en marcha una norma así, que tienen "a todos los subsectores en contra". A su juicio, con la información que daban hasta ahora hoteles, hostales y pensiones se cumplía "más que suficiente".