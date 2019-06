Hacienda da luz verde a los viajes del Imserso tras desestimar el recurso de los hoteleros

Los hoteleros españoles no han conseguido ni cambiar ni paralizar los viajes del Imserso que habían impugnado. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc), dependiente de Hacienda, ha desestimado el recurso que presentó el pasado 7 mayo la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) contra los pliegos del concurso de viajes del Imserso para las dos próximas temporadas. Esta decisión supone el levantamiento de la suspensión cautelar al proceso de licitación, que sigue adelante.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) -que cuenta con el apoyo de 51 asociaciones hoteleras, que suman 15.000 establecimientos y 1,8 millones de plazas- impugnó a principios de mayo los pliegos del concurso de los viajes del Imserso, por considerar que lesionaban gravemente los intereses del sector y ser “absolutamente incompatibles” con el producto de calidad que deben ofrecer. Los denunciantes no estaban de acuerdo con los paquetes ofertados por el Ministerio, que suponían una rebaja del 8%, 10% y hasta el 12% sobre los precios de mercado, cifras inviables que les iban a producir pérdidas, ya que el precio por persona y día debería situarse en el entorno a los 25 euros, y no 22,50 euros presentado, teniendo en cuenta todos los servicios.

► Las cifras del Imserso: 900.000 plazas, 360 hoteles y 1.142 millones de euros

Ante la premura de los tiempos y las implicaciones económicas, el tribunal decidió suspender de forma cautelar el proceso ante “los perjuicios de difícil o imposible reparación que pudieran derivarse de la continuación del procedimiento de licitación”, hasta que se pronunciara de forma definitiva. Ahora, el tribunal se ha pronunciado, pero el resultado no ha sido el que esperaban lo hoteleros, que decidieron intentar la vía judicial al acabarse los plazos de presentación de ofertas de los 360 hoteles ofertados.

Fuentes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se han mostrado satisfechos con la resolución y han destacado que el Imserso, en su proceso de elaboración de los pliegos, ha contado con el informe favorable tanto de los servicios jurídicos del Ministerio como de la Intervención Delegada de la Seguridad Social. Asimismo, se insistía en que el 65% de los pensionistas que participan en el programa, con casi un millón de beneficiarios, cuenta con una pensión inferior a los 1.050 euros/mes, lo que “impide exigir más esfuerzo en la financiación de sus viajes”.

Tampoco comparte el departamento dependiente del Ministerio de Sanidad el cálculo de los costes de alojamiento y manutención. El Imserso ha explicado que se parte de un importe mínimo de 23 euros por estancia, un 9,5% más respecto a los 21 euros abonados en temporadas anteriores. El coste varía “en función de los destinos incluidos en cada lote y oscila entre 23 y 42 euros. En ningún caso, se calculan importes distintos según la duración de viaje, el uso del transporte o la procedencia de los usuarios”.

El valor estimado del contrato supera los 1.142 millones de euros, IVA excluido, cifra que incluye tanto la aportación del Imserso (20,39%) y la de los beneficiarios (79,61%) durante las dos temporadas, así como una posible prórroga por otras dos, hasta agosto de 2023, y las modificaciones previstas en los pliegos. Este año, los viajes contarán con 900.000 plazas desde la primera quincena del próximo mes de octubre.