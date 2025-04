Los hogares se preparan para otra crisis: disparan su ahorro un 23%, el más alto desde la pandemia

Las familias españolas no se fían del futuro económico a corto plazo y han han decidido volver a blindarse y disparar su ahorro. Así lo constata el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha informado de que los hogares ahorraron en 2024 casi 140.000 millones, lo que significa un 23% más que en 2023. Y todo pese a que se vieron forzados a elevar su gasto en consumo un 7,1% por el incremento de los precios, hasta los 889.060 millones de euros, e impulsaron su inversión un 6%, hasta los 71.734 millones de euros, principalmente en el sector inmobiliario.

En este contexto, la tasa de ahorro familiar se situó en el 13,6% de su renta disponible bruta, un 1,6% por encima de los datos del año anterior, con un especial despegue en el cuarto trimestre, que se disparó el 17,4%, mostrando una capacidad de financiación de 35.952 millones de euros, por encima de los 23.545 millones de 2023. Con el dato del cierre del año, esta tasa, sin ajustes de calendario ni estacionalidad, se mantiene en positivo desde el cuarto trimestre de 2022. El ahorro generado fue suficiente para financiar la inversión que realizaron en el conjunto del año, por lo que mostraron una capacidad de financiación de 74.413 millones de euros, un 66,9% superior a la de 2023. Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro de los hogares alcanzó en el cuarto trimestre del año pasado el 13,4%, tasa seis décimas inferior a la del trimestre previo.

Menos capacidad de inversión empresarial

El valor añadido generado por las empresas en 2024 se incrementó un 4,8% respecto al año anterior, con un excedente de explotación disminuyó un 2,4%. Esto proporcionó a las sociedades no financieras un ahorro suficiente para financiar la inversión. Sin embargo, su capacidad inversora terminó el año muy por debajo de 2023, con 14.240 millones de euros, la mitad de los 29.704 millones de 12 meses antes. Al menos en el cuarto trimestre, este valor se incrementó un 5,6% en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo de 2023, mientras que el excedente bruto de explotación del sector disminuyó un 0,4%.

La renta disponible de las empresas también se redujo un 2%. Esta renta disponible, junto a su saldo de transferencias de capital, fue suficiente para financiar el volumen de inversión del sector, que ascendió a 59.916 millones de euros, un 14,7% más que en el cuatro trimestre de 2023, y generó una capacidad de financiación de 4.998 millones en este trimestre.

La renta nacional sube

La renta nacional bruta alcanzó en 2024 los 1.583.482 millones de euros, un 6,2% más que en 2023. En el caso del cuarto trimestre, este indicador aumentó un 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior, debido al incremento de la remuneración de los asalariados residentes y, en menor medida, al crecimiento del excedente bruto de explotación. El montante devengado de impuestos sobre la producción y las importaciones, netos de subvenciones, creció un 18,6%, en tanto que las rentas de la propiedad con el resto del mundo presentaron un saldo menos negativo. Si se tiene en cuenta el mayor saldo negativo de transferencias corrientes con el resto del mundo, la renta nacional disponible bruta creció un 6,2%.

Más capacidad de financiación

La capacidad de financiación de la economía española alcanzó el pasado ejercicio los 66.620 millones de euros, el equivalente al 4,2% del PIB de ese año, una cifra supera en 10.451 millones a la capacidad de financiación de 56.169 millones registrados en 2023. En el cuarto trimestre, la capacidad de financiación de la economía nacional frente al resto del mundo fue de 17.647 millones de euros, lo que representó un 4,2% del PIB de ese periodo. Este aumento responde a un "menor saldo de intercambios exteriores de bienes y servicios, que unido a la evolución de las rentas y transferencias corrientes, proporcionó un saldo de operaciones corrientes con el exterior inferior al del mismo trimestre del año anterior", explica el INE.

Este resultado es consecuencia de la capacidad de financiación registrada por los hogares, las instituciones financieras y las sociedades no financieras, frente a las administraciones públicas (AAPP), que presentaron el año pasado un déficit de 50.187 millones de euros, por debajo del déficit de 50.669 millones de 2023. Por su parte, las sociedades no financieras mostraron una capacidad de financiación de 14.240 millones de euros en 2024, por debajo de los 29.704 millones de 2023, en tanto que las instituciones no financieras presentaron un superávit de 28.154 millones de euros, por debajo de los 34.537 millones de euros del año anterior. Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la capacidad de financiación de la economía nacional se situó en el 3,6% del PIB, lo que supuso 0,9 puntos menos que en el trimestre anterior. La necesidad de financiación de las administraciones públicas se redujo un 4,7 % en 2024, hasta 50.187 millones.