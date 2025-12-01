Holafly lanza el primer plan de datos global que elimina las tarifas de roaming

Holafly ha anunciado el lanzamiento del primer plan de datos global que elimina "definitivamente" las tarifas de roaming tradicionales y marca el inicio de una nueva era en el acceso a internet, según ha informado en un comunicado la compañía.

Con más de 12 millones de eSIM activadas en más de 200 destinos, Holafly, la 'scaleup' multinacional que ha impulsado el mercado de las eSIM para viajeros, ha dado un paso más allá al ofrecer el Holafly Plan, el primer plan de datos global, una única eSIM permanente en el dispositivo desde la que el usuario podrá gestionar su plan de datos de forma flexible y sin fronteras, ha explicado.

Así, se supera el modelo clásico de tener que comprar múltiples SIM locales o asumir contratos de roaming costosos y poco transparentes, según las mismas fuentes.

"Con Holafly Plans no estamos presentando un producto más, estamos creando una nueva categoría. Por primera vez, un viajero puede tener un único plan instalado siempre en su móvil, con la libertad de disminuir o ampliar su plan de datos cuando lo necesite. Es una solución más justa, sencilla y bajo control total del usuario", ha señalado el cofundador de Holafly Pedro Máiquez.

Desde su fundación en 2017 por Pedro Maiquez y YingYan Hu, Holafly ha generado más de 500 millones de dólares en ingresos desde el inicio de la pandemia y ha consolidado su liderazgo en Europa e Iberoamérica.

Actualmente, impulsa su expansión estratégica hacia Estados Unidos y Canadá, entre otros mercados clave donde el turismo internacional y los nómadas digitales demandan soluciones más ágiles y asequibles.

La compañía responde así a una problemática que ha acompañado a generaciones de viajeros con el roaming internacional por sus costes elevados, contratos confusos y velocidades limitadas. Con Holafly Plans, hay planes adaptados a distintos perfiles de viajero, con un pago mensual único y datos ilimitados, en cualquier país del mundo.

El lanzamiento también fortalece la división corporativa Holafly for Business, orientada a empresas que necesitan dotar de acceso digital a sus empleados globales sin incurrir en costes extra. Un servicio ya adoptado por compañías líderes en sectores tan diversos como la sanidad, la movilidad, la moda o la ingeniería.

"Esta nueva propuesta se dirige especialmente a una generación de viajeros que ya no entiende de límites: nómadas digitales, emprendedores globales y profesionales en movilidad que demandan fluidez, independencia y control en sus desplazamientos", según las mismas fuentes.