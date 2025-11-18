Iberia refuerza su posición en Norteamérica con una nueva ruta hacia Toronto

Iberia reforzará su posición en uno de sus mercados estratégicos, Norteamérica. La aerolínea ha anunciado hoy que inaugurará el año que viene su nueva línea a Toronto (Canadá).

Desde el 13 de junio, la aerolínea ofrecerá cinco frecuencias semanales -lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos- a Toronto, ampliando su red de largo radio. En total, para la próxima temporada de verano, Iberia ofrecerá 37.000 plazas entre Madrid y Toronto.

Esta apertura forma parte del Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta estratégica de Iberia para los próximos años, que contempla una inversión de 6.000 millones de euros en la renovación y ampliación de la flota, pasando de los 48 aviones de largo radio actuales hasta los 70, la digitalización de servicios, la mejora de la experiencia de cliente y la apertura de nuevos destinos.

Iberia operará su nueva ruta a Toronto con el Airbus A321XLR, el modelo más moderno de la flota de Iberia para vuelos transatlánticos. Esta aeronave, de la que Iberia fue aerolínea lanzadora, se ha posicionado como una de las más eficientes del mercado, con un ahorro de combustible de hasta un 40% frente a los modelos de fuselaje ancho. Esta capacidad permite cubrir rutas transatlánticas con un avión de un solo pasillo, manteniendo los altos estándares de comodidad característicos de la flota de largo radio de Iberia.

49 destinos

"Toronto es el número 49 en nuestra red de destinos, lo que supone un hito en la historia de Iberia. Esta conexión nos permitirá acercar Canadá a España y Europa, y ofrecer a los viajeros canadienses más opciones para descubrir nuestro país y el continente europeo con la mejor experiencia. Operarla con el Airbus A321XLR no es solo una decisión operativa, sino una declaración de principios: innovación, eficiencia y sostenibilidad son los pilares sobre los que construimos nuestro futuro", según ha explicado María Jesús López Solás, directora Comercial, Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia.

Toronto se sumará así a la ciudad estadounidense de Orlando, inaugurado el pasado mes, como nuevo destino de Iberia en Norteamérica, uno de los mercados estratégicos para la compañía por la importante rentabilidad que le aportan estos vuelos. La aerolínea también ha anunciado su intención de volar a Filadelfia.