El Ibex 35 sostiene los 16.100 puntos

El Ibex 35 cierra la sesión en el nivel de los 16.100 puntos tras una sesión marcada por la volatilidad. Aena es el farolillo rojo de la jornada, con una caída del 6% debido a la aprobación en el Senado de una enmienda a la ley de Movilidad Sostenible que propone congelar las tasas aeroportuarias que la gestora cobra a las aerolíneas, lo que amenaza la viabilidad financiera del plan 2027-2031 de Aena.

Rovi baja un 4,2% tras mostrar en sus resultados una disminución del 14% en el beneficio neto. La debilidad en fabricación a terceros seguirá siendo un lastre, y los accionistas esperaban alguna sorpresa positiva en la presentación que finalmente no ha llegado. Indra corrige algo menos del 3% tras el mensaje de la compañía que apunta a dificultades con el aumento de la capacidad de armamento en España, más allá del debate sobre el incremento porcentual de inversión del gasto en defensa.

Por el lado contrario, ArcelorMittal lidera la sesión subiendo un 3% tras presentar resultados y sorprender positivamente al mercado. Aunque el sector acerero todavía se enfrenta a un entorno débil, hay algunas variables positivas para la acerera española, ya que los aranceles al acero tanto en Estados Unidos como en Europa pueden ayudar a que el precio medio de venta se incremente, permitiendo compensar la posible caída del volumen de entregas.

El oro roza los 4.000 dólares, alcanzando sus máximos semanales. La recuperación de precio se produce por la creciente incertidumbre en torno a la economía estadounidense. El informe Challenger de hoy muestra un aumento significativo en el número de despidos durante el mes de octubre en EE. UU. Estos recortes de empleo parecen ser consecuencia de la revolución de la IA, y no sólo están vinculados al actual cierre del gobierno americano.

El sentimiento en el mercado de Wall Street se muestra notablemente débil, con el Nasdaq 100 cayendo un 1,5% debido al lastre que sufren las acciones de semiconductores y software. Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha sugerido que China está muy cerca de superar a Estados Unidos en inteligencia artificial, lo que preocupa al mercado impactando en las valoraciones de las acciones tecnológicas.

El Bitcoin corrige un 2% y apunta al soporte psicológico de los 100.000 dólares. La principal criptomoneda se correlaciona con el mercado americano y retrocede mientras persiste el flujo de salida de capital de los ETFs que replican su precio.

Adrián Hostaled

Analista de mercados