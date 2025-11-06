¿No puedes ir al trabajo por la lluvia? Estos son los requisitos para pedir un permiso de cuatro días con sueldo completo

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha precisado que, cuando un episodio de lluvias intensas o inundaciones impide desplazarse con seguridad al centro de trabajo, las personas trabajadoras pueden ausentarse hasta cuatro días manteniendo el 100% de su salario. La medida opera en escenarios de alerta naranja o roja decretados por la Aemet y responde a situaciones de riesgo grave e inminente o a limitaciones de movilidad dictadas por las autoridades.

El derecho se activa si el acceso al puesto resulta imposible, ya sea por cortes de vías, recomendaciones oficiales de no desplazarse o prohibiciones expresas, o si concurren circunstancias objetivamente peligrosas derivadas de fenómenos meteorológicos adversos. Durante ese tiempo, la ausencia es retribuida en su totalidad y computa como trabajo a todos los efectos.

Transcurridos los cuatro días iniciales, si persisten las condiciones que impiden la reincorporación, el permiso puede extenderse hasta que exista seguridad para volver. En ese escenario, la empresa podrá acogerse a medidas de fuerza mayor, como la suspensión temporal de contratos o la reducción de jornada, de acuerdo con los mecanismos previstos en la normativa laboral.

Teletrabajo como alternativa

Cuando la naturaleza del puesto lo permita y las comunicaciones lo hagan viable, la norma contempla que la empresa establezca el trabajo a distancia con respeto pleno a la ley: esto incluye facilitar medios, equipos y herramientas adecuados y mantener las garantías de jornada, prevención y desconexión.

Un cambio introducido tras los grandes temporales

El marco nace del Real Decreto-ley 8/2024, que modificó el Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo a episodios meteorológicos cada vez más frecuentes. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este permiso tras las graves inundaciones asociadas a la DANA de octubre de 2024.