Impulsar la tienda física minorista al «e-commerce»

Una de las ventajas más claras que tiene el «e-commerce» es la apertura 24 horas al día durante siete días. En este terreno, el comercio minorista permance no sólo abierto en su entorno más cercano, sino que abre sus puertas a todo el mundo. En eBay, a propósito de esta idea han lanzado un proyecto de ayuda «Abierto 24horas en eBay»; en él, la plataforma de comercio global diseña un plan de soporte para las pequeñas y medianas empresas con el fin de que den el paso clave para ser más competitivas en el contexto actual del comercio, caracterizado por la transformación de los hábitos de consumo y la presencia de actores cada vez más grandes.

Estas aportaciones resultan útiles, ya que según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el comercio minorista aporta el 5% del PIB nacional y cerca del 10% del empleo, con prácticamente dos millones de ocupados. «El comercio tradicional se encuentra en un momento decisivo. Con ‘‘Abierto 24horas en eBay’’ queremos empoderarlo para que pueda garantizar la experiencia de compra rápida, segura e inspiradora que busca el consumidor hoy. De esto dependerá, en buena medida, su futuro a medio y largo plazo», afirma Jorge Herrero, director del área de Innovación y Desarrollo de negocio de eBay en el sur de Europa.

herramientas

La plataforma ha unido sus fuerzas con Moddo con el fin de poder tener un inventario de las tiendas participantes, de manera que estas pueden ofrecerlo en cualquier momento y no perder nunca una oportunidad de venta. Además, potencia la internacionalización de estas pymes, al permitirlas vender sus artículos en los 190 mercados en los que opera eBay. Así, esto se traduce en una suerte de «pasillo infinito» con una herramienta 100% digital para ofrecer una experiencia de compra totalmente omnicanal. Los clientes de las tiendas participantes pueden comprar a través de la plataforma cualquier artículo, aunque no se encuentre en ese momento en la tienda física, pagarlo in situ, y recibirlo en casa, en la tienda o donde ellos deseen con ventajas adicionales como descuentos y sin gastos de envío.

«La tecnología es crucial para que los vendedores ofrezcan una experiencia de compra única. Trabajamos en proyectos de inteligencia artificial, realidad aumentada y ecosistemas abiertos para que las pymes tengan más visibilidad y compitan en un mercado global con las mejores condiciones y oportunidades», manifesta Jorge Herrero.

En esta fase de lanzamiento participan 250 tiendas, localizadas en distintos puntos de la geografía nacional, pertenecientes a seis cadenas españolas: aïta, Ayestarán, Cancha, GB Bravo, Rumbo y Tino González.

Además, cabe destacar que desde la plataforma hay nuevas herramientas de ventas que proporcionan una selección en tiempo real de los artículos en venta y guía al vendedor durante la creación de su anuncio, recomienda el precio más competitivo, el método de venta más efectivo (precio fijo o subasta), las palabras más buscadas por los usuarios para ser incluidas en el titular y los métodos de envío más convenientes. La introducción de este sistema viene a rediseñar la experiencia de venta móvil, cada vez más importante para el grupo de los vendedores particulares.