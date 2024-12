Una incidencia técnica paraliza la operatividad de la banca online y la app de CaixaBank

La operatividad de la banca online y de la app de CaixaBank ha sufrido una incidencia técnica que ha provocado problemas para funcionar con normalidad. Los clientes que intentan acceder reciben un mensaje de error que señala que el servicio "no está disponible" y no pueden acceder a sus datos bancarios, una situación que se está investigando, señalan desde la entidad, que ha descartado que se trate de un ciberataque, sino solo un problema técnico, aunque no han informado de qué índole.

Algunos usuarios han señalado a través de las redes sociales que también han sufrido fallos en los terminales de pagos con tarjetas o en la retirada de efectivo en cajero, pero fuentes de CaixaBank no tienen constancia de estos extremos.

El grupo bancario de CaixaBank acumula 18 millones de clientes en España, y un 60% de ellos opera con servicios digitales.