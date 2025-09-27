La iniciativa de Primark que podría llegar algún día a sus tiendas en España: reparaciones y arreglos con cita previa

Primark ha puesto en marcha un nuevo servicio en pruebas en una de sus principales tiendas del Reino Unido. Se trata de un taller de reparaciones en el que los clientes pueden solicitar arreglos sencillos en sus prendas, con cita previa a través de internet o de manera presencial según la disponibilidad del momento. La iniciativa se ha estrenado en la céntrica tienda de Market Street, en Mánchester.

El funcionamiento es sencillo: los clientes entregan la ropa a reparar y el servicio se lleva a cabo en un plazo de 20 a 30 minutos. También existe la opción de recoger los artículos más tarde ese mismo día. Los precios oscilan entre las 3 y las 10 libras (entre 3,5 y 11,5 euros), aunque Primark subvenciona parte del coste con el fin de abaratar la experiencia para el público.

El proyecto surge de una colaboración con The Seam, una empresa especializada en cuidado y reparación textil. Con esta asociación, la firma de moda busca ofrecer un valor añadido a sus compradores y responder a la creciente demanda de soluciones más sostenibles para alargar la vida útil de la ropa.

Impulso a la sostenibilidad en el consumo

La compañía ha destacado que esta prueba piloto pretende facilitar el acceso a reparaciones sencillas y fomentar el uso prolongado de las prendas. “Queremos que las modificaciones y arreglos básicos sean más accesibles y asequibles para nuestros clientes”, ha señalado Vicki Swain, responsable de longevidad de productos de Primark. Según la directiva, la experiencia en Mánchester servirá para medir la acogida y evaluar si este tipo de servicios puede implantarse en más tiendas de la cadena.

Con esta iniciativa, Primark busca reforzar su compromiso con la sostenibilidad y mantener su posición competitiva en el sector de la moda low cost, sin renunciar a una estrategia diferenciadora: convertir la reparación de ropa en un servicio habitual en sus establecimientos.