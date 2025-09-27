Un exitoso CEO español habla sobre la cruda realidad de emprender en el país: "Solo sobreviven el 5% de las empresas"

El emprendimiento se ha convertido en una aspiración masiva en España, impulsado por la digitalización y el éxito de historias que inundan las redes sociales, pero Pablo Recuenco ha querido bajar del pedestal la fantasía: “No todo el mundo está preparado para emprender”, sentencia.

Su experiencia al frente de Morrison le ha enseñado que el fuego interior no basta; hace falta una resistencia casi genética a la frustración y una disposición a tomar decisiones rápidas y, muchas veces, dolorosas.

Recuenco desgrana un dato que hiela la sangre de cualquier recién llegado: “Solo el 5 % de las empresas prospera al cabo de los dos años; el otro 95 % fracasa”. El empresario insiste en que la responsabilidad recae, en la mayoría de los casos, sobre el fundador, ya sea por errores de estrategia, por agotarse emocionalmente o por no saber captar la atención de un mercado saturado. “Se quedarán los que mejor sepan hacerlo y los que mejor sepan vender su historia”, resume sin atisbo de paliativo.

La suerte solo existe si estás listo para verla

Ante la pregunta de si la suerte existe, Recuenco se muestra escéptico pero pragmático: “Para que aparezca, tienes que estar muy preparado, enfocado y ser capaz de verla”.

En Morrison no confían en ella como variable de negocio, pero mantienen los ojos abiertos por si se presenta la oportunidad de “subirse al tren” en el momento exacto. La lección que extrae es clara: el esfuerzo cotidiano y la capacidad de reacción definen más el futuro de una compañía que cualquier golpe de fortuna.