Innovadoras que rompen "techos de cristal" en el mundo Tech

La innovación es una pieza clave en la economía de un Estado. Para hacer de España un país más innovador, el gobierno presentó en febrero de 2021 una serie de medidas propuestas en la Estrategia España Nación Emprendedora, basadas en la educación, la I+D+I y el emprendimiento innovador. Una de las 50 medidas que aparecen en esta estrategia es la de realizar un seguimiento de la brecha de género en el emprendimiento innovador, porque la presencia de mujeres en los actos públicos del sector del emprendimiento innovador es todavía exigua.

A pesar de que las mujeres siguen teniendo menor presencia en el proceso emprendedor de los negocios considerados como nuevos (en negocios de hasta 3,5 años), la brecha de género de participación se ha visto reducida sustancialmente en la última década, hasta conseguir una ratio mujer/hombre de 0,95 en 2019, próxima a 1, según datos del Informe «Emprendimiento en España de Mujeres. Análisis con datos GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2020».

No obstante, las brechas de género en innovación aparecen al analizar el sector en el que se emprende. El 93% de los nuevos negocios emprendidos por mujeres pertenecen a sectores de bajo nivel tecnológico (frente al 87% para los hombres), mientras que solo el 7% pertenecen a sectores de alto o medio nivel tecnológico (un 13% para los hombres), según datos de 2022 recogidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación en su informe «Mujeres e Innovación».

Por su parte, los niveles de innovación de los nuevos negocios son similares entre mujeres y hombres. El 27% de los negocios emprendidos por ellas generan nuevos productos o servicios innovadores que modifican la oferta en el mercado, sólo un punto porcentual menos que el de los hombres. Las empresas que superan los tres años y medio de vida siguen manteniendo un bajo perfil tecnológico, especialmente en el caso de las mujeres. Son el 95% de los negocios emprendidos por ellas (y el 89% de negocios emprendidos por hombres) frente a un 5% de empresas de mujeres con alto o medio nivel tecnológico, respecto de un 11% de las empresas de hombres.

La brecha de género es especialmente palpable en las posiciones de liderazgo. En 2021, las mujeres representaban sólo un tercio del total de la población ocupada en tareas de dirección empresarial en el sector IT (33,3%), algo más de un punto porcentual que en 2018 (32%), pero todavía muy alejados de una presencia equilibrada.

Trayectorias

Ainhoa Marcos es y siempre ha sido una apasionada de la innovación, como ella misma reconoce. Historiadora del arte, cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector educativo, con experiencia como docente en España y Estados Unidos, recientemente en el Máster de Tecnología Educativa y Competencias Digitales Docentes de la Universidad Alfonso X El Sabio y de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Unió su experiencia como docente con la tecnología y ha ocupado cargos de responsabilidad en el mundo empresarial en compañías como SMART Technologies, firma especializada en soluciones edtech como la producción de pantallas digitales, y Microsoft, donde estuvo estrechamente ligada al negocio de la empresa dentro del sector educativo. «A lo largo de mi carrera, he dado grandes saltos profesionales, desde dejar el aula tras más de diez años de experiencia docente, para unirme a una empresa tecnológica canadiense y terminar liderando equipos de ventas a nivel global, hasta dirigir la transformación digital en educación a nivel nacional y público en una gran tecnológica americana durante casi siete años», cuenta. Marcos.

"Una de las barreras más significativas ha sido la sensación de ser la única mujer en la sala en muchas ocasiones"

Hace un año Marcos dio el salto a una multinacional de origen español con presencia en 54 países, Odilo, creó un nuevo equipo y sigue innovando en el campo de la educación y la tecnología a escala internacional. «En mi carrera como directiva en el ámbito tecnológico, he experimentado desafíos que han requerido no solo habilidades profesionales, sino también un profundo enfoque personal para superarlos. Una de las barreras más significativas ha sido la sensación de ser la única mujer en la sala en muchas ocasiones. Durante años, asistir a eventos, reuniones o comidas de negocio donde era la única mujer presente fue una realidad recurrente. En ocasiones esta situación generó cierta presión y la necesidad de demostrar mi valía y competencia en un entorno predominantemente masculino. Como líder en el campo de la tecnología y la educación, me he enfrentado a diversas barreras en mi carrera, pero mi determinación y pasión por la innovación me han permitido superarlas y alcanzar puestos directivos en organizaciones de renombre a nivel internacional. Estoy comprometida a seguir abriendo camino para otras mujeres y a trabajar hacia un futuro más inclusivo y equitativo en la industria tecnológica y educativa», concluye esta innovadora tecnológica.

"Ha habido momentos en los que he estado a punto de tirar la toalla por cosas que a un hombre no le pasarían"

Por su parte, Silvia Leal es referente internacional en el ámbito de la tecnología, las tendencias y la transformación empresarial. Es asesora del Global Forum on Technology de la OCDE en el grupo de trabajo vinculado a la realidad inmersiva y de la Comisión Europea en proyectos de digitalización, y ha sido reconocida durante tres años consecutivos como una de las diez expertas más influyentes de España. Leal cuenta que a lo largo de su carrera como directiva se ha encontrado con muchas barreras, la primera y la más importante: la soledad. «Se habla de ello, pero hasta que no lo vives no sabes lo que es. El día a día puede llegar a ser terrible cuando, además, te encuentras con que alguien decide ponerte las cosas difíciles. Ha habido momentos en los que he estado a punto de tirar la toalla por cosas que a un hombre no le pasarían. Así que confirmo con rotundidad que el acceso no es igualitario. Sin embargo, también debo reconocer que en mi camino he encontrado personas que han creído más en mí que yo misma y que, por cierto, muchos han sido hombres, y a ellos les debo todo. Si tuviera que añadir alguna barrera más diría que los prejuicios y la sensación de ser juzgada por todo lo que haces».

María Rey es directora de cuentas en Skeepers y lleva más de 14 años conectando marcas y consumidores de todo el mundo mediante experiencias de contenido generado por usuarios gracias a sus soluciones SaaS. «Desde temprana edad, siempre me he sentido atraída por explorar nuevas formas de abordar los desafíos y mejorar las experiencias humanas a través de la innovación. El lugar que ocupamos las mujeres en los ámbitos de la innovación es un terreno difuso, pero personalmente creo que las empresas innovadoras están más abiertas al cambio. Este cambio es necesario para tener la igualdad de condiciones que reivindicamos», manifiesta Rey.

La representación femenina en el ámbito tecnológico es escasa, y en áreas donde las mujeres están presentes en las carreras, su llegada a puestos de liderazgo no alcanza la misma proporción que los hombres. «A lo largo de mi carrera, si bien ha habido gente que me ha apoyado profesionalmente, como mujer, a veces tienes la sensación de tener que demostrar más que tus compañeros varones, como si tuvieras que justificar tu posición constantemente. Sin embargo, en Skeepers las mujeres representan el 49% de los empleados totales, un hecho bastante inusual en las empresas SaaS. Esto demuestra nuestro compromiso interno de establecer y cumplir objetivos para aumentar el liderazgo de las mujeres”, explica esta profesional.

"He presenciado prejuicios absurdos sobre los conocimientos tecnológicos de las mujeres"

Pilar Valcarcel es Country Manager de España y Portugal en Taboola. Profesional de la publicidad digital con más de 17 años de experiencia multifuncional en el ámbito online en mercados internacionales (Nueva York/Londres/Madrid), ha ayudado a consolidar la presencia e imagen de Taboola en España y Portugal aportando su experiencia de roles anteriores en Havas Group y PRISA Brand Solutions. «En mi carrera me he enfrentado a varias barreras que han representado desafíos más o menos significativos. Por nombrar uno de los desafíos más evidentes, es la falta de representación femenina en roles de liderazgo, lo que se traduce en una sensación de soledad en según qué contextos. También he presenciado prejuicios absurdos sobre los conocimientos tecnológicos de las mujeres. Aunque la mejora en los últimos años es evidente, aún existen sectores que muestran resistencia al avance, como el tecnológico. Lo que se conoce como “techo de cristal” es notablemente evidente, especialmente al referirnos a empresas dentro del ámbito tecnológico».

Nicho de empleo

El sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) es uno de los grandes empleadores en España. Según un estudio de InfoJobs, hay una necesidad de 200.000 profesionales y España cuenta con la mayor tasa de especialistas TIC con estudios superiores entre los grandes países de la UE (82%). Además, el empleo tecnológico en España continúa su avance, y este año ha superado, por primera vez, el millón de puestos de trabajo, con crecimientos interanuales cercanos al 4%. «Las empresas innovadoras sí que propician un ambiente más accesible para las mujeres. Es cierto que hay más programadores, analistas y desarrolladores hombres, pero el sector cada vez atrae más talento femenino, principalmente porque es una industria que demanda gran cantidad de profesionales y tiene una alta empleabilidad», explica Lucía Ferrer, socia y Chief Revenue Officer de PUE, tecnológica española que ofrece servicios transversales del mundo del dato en las principales tecnologías (Cloudera, Google Cloud, DataRobot, DataDog…) desde hace 25 años y que cuenta con proyectos de éxitos en siete países de EMEA.

Lucía es una profesional con más de 15 años de experiencia en el sector, y ha trabajado en otras firmas líderes como Oracle. Desde pequeña, siempre tuvo claro que quería emprender y aunque no estudió una carrera técnica, empezó su trayectoria profesional en multinacionales americanas de software, como Bea Systems por lo que emprender en tecnología aunaba su experiencia y su motivación de ser dueña de su propio destino, explica. «Primero emprendimos en España y ahora PUE, además de dar servicios a clientes de toda Europa en modelo near shore con nuestros 180 empleados en España, tiene una Joint Venture en Arabia Saudí, y ya damos servicio a varios clientes», añade. Arabia Saudí, a través de su programa Saudi Vision 2030, busca incorporar a la mujer al mercado laboral y captar inversión extranjera, tanto en capital como en conocimiento.