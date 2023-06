Los interinos municipales desconvocan la huelga y permitirán la constitución de los Ayuntamientos

Los interinos ayuntamientos han decidido dar marcha atrás en la convocatoria de huelga que prevista para mañana para exigir la estabilización de sus puestos de trabajo, que hubiera paralizado la constitución de los gobiernos consistoriales de los pequeños municipios españoles tras los comicios del 28M. De esta manera, se despeja el riesgo de que la toma de posesión de alcaldes corra peligro este sábado, cuando se constituirán oficialmente los consistorios. "Dado que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se encuentra en funciones y su capacidad de negociación ha quedado limitada, se ha procedido a desconvocar la huelga", señalan en un comunicado. Eso sí, advierten de que su situación no ha cambiado y que si no se resuelve su situación "se reanudará la lucha en defensa de sus legítimos derechos una vez esté constituido el nuevo gobierno".

Casi 4.000, de un total de 8.000 funcionarios locales de ayuntamientos de toda España, son interinos o temporales y aunque la normativa obliga a las autoridades a estabilizar sus puestos, únicamente 796 plazas han salido a estabilización. Según datos del propio Ministerio de Hacienda, el 31,62% de los secretarios-interventores, el 16,65% de los interventores y tesoreros categoría de entrada y el 11,21% de los secretarios categoría de entrada son interinos de larga duración. Sin embargo, la temporalidad alcanza a casi el 50% de los puestos existentes.

Como parte de la España Vaciada, la propia naturaleza de la mayoría de estos puestos y las características sociales y demográficas de los pueblos donde ejercen, la mayoría zonas poco pobladas y alejadas de núcleos de población importantes, hacen "poco atractivo" para los funcionarios de carrera ocupar estas plazas. Por eso es el personal temporal el que está sacando adelante la gestión administrativa de muchos ayuntamientos. "Se trata de personas que llevan incluso varias décadas dedicadas a esta labor y que año tras año ven cercana la posibilidad de quedarse en la calle de un día para otro. Es por ello que exigen que salgan a estabilización la totalidad de plazas que están ahora mismo ocupadas por personal interino", añade la nota.

El pasado 26 de mayo los funcionarios municipales interinos se manifestaron ante el Ministerio de Hacienda para advertir de que si no se negociaba con ellos la consolidación de sus plazas irían a una huelga que amenazaría la constitución de muchas alcaldías tras el 28M. La huelga quedó convocada de manera indefinida, con el 14 de junio como fecha de inicio, inmediatamente antes del plazo previsto legalmente para que se formalicen las alcaldías tras unos comicios. Ahora han aplazado el conflicto, aunque no sus exigencias, que pasan por integrarles como funcionarios permanentes y no en contratados temporales.

Estos interinos recuerdan que "la escala de funcionarios habilitados nacionales (secretarios, interventores y tesoreros de administración local) se configura como la columna vertebral en el funcionamiento diario de los ayuntamientos de nuestro país, sobre todo de los más pequeños", por lo que una convocatoria de huelga puede asestar un golpe directo a la línea de flotación de la actividad municipal de los pueblos de la España Vaciada.