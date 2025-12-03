Los empresarios avisan: "Añadir pluses implicaría sobrecostes de hasta el 30% en el SMI"

"Implementar y añadir pluses al SMI podría implicar subidas de hasta el 30% en costes para el empresario". Así lo ha advertido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha alertado de que la propuesta de los sindicatos CC OO y UGT -y que ya baraja el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz- para apoyar el nuevo aumento para 2026 podría implicar subidas de hasta el 25% y 30% en sobrecostes para el empresario. Además, ha señalado en declaraciones en los Premios Cepyme que esta medida "está fuera de lo que es el Estatuto de los Trabajadores".

Al ser preguntado por la propuesta salarial de CCOO y UGT de una subida del SMI del 7,5% para 2026, hasta los 1.273 euros al mes con tributación en el IRPF, Garamendi ha recordado que el salario mínimos es una competencia del Gobierno, previa consulta de los interlocutores sociales, pero, realmente, es el "Gobierno el que lo marca. Seguimos con la famosa mesa de expertos. Dudo que sean muy expertos en lo que estamos hablando", ha expuesto Garamendi, a la vez que ha indicado que "hoy por hoy" desde la patronal no saben nada sobre la mesa, pero que analizarán los temas para contestar.

Preguntado por la tributación del SMI, Garamendi ha calificado de "debate absurdo" este tema y ha indicado que "la ley tributaria es la que es" y "lo que hay que hacer es ir al Congreso y cambiarla" para acabar con el debate. "Es que hay mucha gente con ese salario en estos momentos que está tributando. Entonces, ¿qué pasa?, que esos señores sí tenían que pagar, pero ahora como a mí me apetece, ahora no", ha expuesto.

Garamendi también ha cargado contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que ha acusado al Ministerio que encabeza de usar los fallecimientos para "hacer política", tras las últimas discrepancias entre el Departamento de Díaz y la patronal española por la Mesa de Diálogo Social para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. "Lo que no puede ser es que es diálogo social para la ministra cuando se hace lo que ella dice, y no es diálogo social cuando ella no lo dice, y de hecho ella es la que se ha levantado de la mesa, es decir, nosotros no nos hemos levantado".

Díaz anunció hace unos días que cerraba la mesa de negociación con la patronal para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la actitud "dilatoria" de CEOE y Cepyme tras 20 meses de negociaciones, por lo que la ley solo se negociará con las organizaciones sindicales. Para Garamendi, acusar a las empresas y empresarios de que no les preocupada "nada" la salud de los trabajadores es "intentar manipular las cosas" para hacer "política", y ha asegurado que un ministerio debería estar para "ser responsable y trabajar en su área. Nosotros seguimos sentados, pero no podemos compartir que se nos quiera culpar de todo lo que pueda pasar en España porque le haga bien al ministerio".

El presidente de CEOE ha censurado que Díaz "está en medio de un monólogo social" y "culpando" a los empresarios de lo que pasa en España. "Si nieva, la culpa es de los empresarios y tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que pasa, porque somos los responsables de si nieva".

Garamendi ha recalcado que desde la CEOE defienden que se deflacte la tarifa del IRPF "desde hace mucho tiempo" y, como no se hace, está habiendo unos "ingresos extraordinarios. Tenemos que tener la norma por la cual a partir de una cantidad pagamos o no pagamos, entonces resulta que hoy está muy bien que paguen los que se supone que mañana me parece mal que paguen, pero, sin embargo, hoy han pagado", ha expuesto Garamendi, quien ha criticado que los cambios se están haciendo en función de que "da más votos o menos. Esto es muy poco serio. Creo que lo que hay que hacer es sentarse a ver cuál es esa deflactación que siempre hemos estado hablando del IRPF, porque aquí el problema es que mucha gente, cuando se está diciendo que no le llega el salario, es porque hay unos impuestos que igual no son los que habría que cobrar".