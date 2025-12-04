José Elías, empresario: “Vengo de China preocupado. Ahora entiendo por qué España está en la ruina”

La situación económica de España preocupa en España. Así se sienten muchas personas que sufren para llegar a final de mes o que tienen imposible el acceso a la vivienda, pero también otras con gran poder económico que sufren por el devenir de su país. Uno de ellos es el empresario José Elías, que cuenta una amplia trayectoria a nivel empresarial y es propietario de algunas de renombre Audax Renovables y La Sirena. Alertó sobre la situación: "Hace 100 años, España era un imperio. Hoy, un americano no sabe ni dónde estamos".

Más allá de su carrera, acostumbra a manifestar su opinión sin morderse la lengua sobre diferentes temas que afectan a la sociedad y economía española. Concede diferentes entrevistas, pero también se manifiesta de manera habitual en sus redes sociales. Su último mensaje fue tras volver de un viaje en China que le hizo reflexionar sobre el estado de España: "Vengo de China jodidamente preocupado. Ahora entiendo por qué estamos en la ruina", afirmaba al inicio de la publicación en su cuenta oficial de 'X'.

¿Por qué está España en la ruina?

José Elías no está nada de acuerdo con la idea de crecimiento que se transmite: "Nos dicen que aquí estamos en el mejor momento. Pero mi sensación al volver de China es que estamos muertos". El motivo por el que la situación es límite a ojos del empresario es la siguiente: "En España ya no tenemos capacidad de producción". Explica que hay una sencilla manera de contrastar su afirmación: "Date una vuelta por cualquier polígono industrial. Antes se fabricaban cosas. Ahora, solo ves almacenes y restaurantes".

Siente que España ha evolucionado hacia el lado incorrecto y que eso genera un alto peaje: "Nos hemos acostumbrado a comprarlo todo fuera y eso nos está pasando una factura carísima". El multimillonario empresario desvela que el principal problema está en los oficios por tres motivos:

Los torneros y fresadores tienen más de 50 años.

En diez años, nadie sabrá hacer un molde o una matriz.

Cuando esa generación se jubile, se acabó.

España depende del extranjero

El propietario de distintas empresas siente que el cambio generacional va a ser complicado porque la mayoría de los jóvenes se han alejado de los oficios. Sin embargo, no es el único problema al que se tiene que enfrentar nuestro país a su modo de ver: "Nos hemos vuelto un país totalmente dependiente. Solo producimos aquí lo que caduca rápido". Vuelve al ejemplo de las fresas para aclarar su afirmación: "Como las fresas, porque no da tiempo a traerlas en barco. Para todo lo demás, dependemos de China".

Considera que China está muy contenta con esta idea de España: "Ellos tienen la tecnología, los móviles y los ordenadores. Y están encantados de que seamos así de dependientes". Esto hace que su crecimiento económicos sea mayor. Lanza una petición de cara al futuro: "Tenemos que preservar nuestra capacidad de fabricar. Porque un país que no produce nada, es un país sin futuro". Tras ello, concluye con ironía: "Aunque nos digan que vamos bien".