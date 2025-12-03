José Elías, empresario, sobre sus empleados: “Te llamo el sábado a las once de la noche y cuento los tonos que tardas en responderme”

José Elías, fundador de Audax Renovables, dueño de la cadena de supermercados La Sirena y con una amplia trayectoria en proyectos empresariales, participó recientemente en el podcast Búscate la vida. Durante la conversación, describió una práctica que utiliza para conocer el nivel de compromiso de ciertos miembros de su equipo directivo. Según explicó, las entrevistas laborales convencionales no le resultan útiles para determinar la idoneidad de un candidato.

En su opinión, algunas preguntas habituales de selección no aportan información relevante. Mencionó como ejemplo una cuestión planteada sobre un aspirante: “¿Eres más de mar o de montaña?”, que calificó sin rodeos: “A mí estas teorías... Si me dices mar es porque estás muy alineado con la marca y tal. No me toques los cojones”.

A partir de ahí, Elías detalló su procedimiento. Según dijo, contacta por teléfono a determinados candidatos o directivos fuera del horario laboral y analiza su reacción ante la llamada: “Acto seguido, el sábado a las 23:00 de la noche, el primer sábado que vas a trabajar, te llamo y cuento los tonos que tardas en responderme. No quiero nada, solo quiero llamarte”. El empresario señaló que este comportamiento, aparentemente trivial, le sirve para recopilar información acerca del nivel de implicación profesional del trabajador. “Ahí ya me estás respondiendo implícitamente cuál es tu nivel de implicación conmigo. Y ahí no me vas a poder engañar”, afirmó durante la entrevista.

Elías puntualizó que esta práctica no se aplica por igual a todos los empleados. Aseguró que su exigencia es diferente según el puesto que ocupa cada persona dentro de la empresa. En este sentido, indicó: “Trabajo con todo tipo de personas. Trabajo con los que me cogen el teléfono y con los que no. Pero yo sé quién eres”.

Según su planteamiento, espera mayor disponibilidad de quienes ostentan posiciones de alta responsabilidad. Lo expresó de forma directa: “Si tengo que llamar a mi director general el sábado a las 23:00, el tío me tiene que coger el teléfono porque si no, no me vale para eso”. De acuerdo con su visión, las obligaciones asociadas a determinados cargos implican asumir una mayor disponibilidad temporal.

Una filosofía de trabajo vinculada al compromiso

Durante la conversación, Elías expuso su manera de interpretar las relaciones laborales. Aseguró que, para él, la conducta observable es más reveladora que cualquier declaración de intenciones: “Los hechos son las únicas verdades”. Su método telefónico, según explicó, se enmarca en esta idea.

El empresario relacionó también estas pautas con su historia personal. Indicó que su dedicación profesional tuvo consecuencias en otros ámbitos de su vida: “No hay nada gratis en el mundo. Todo tiene una contrapartida y la contrapartida de ser un gran empresario es que tus relaciones personales durante al menos un tiempo se resienten”. Añadió una experiencia concreta: “Yo pasé ocho años de mi vida muy volcado en mi empresa”. Elías afirmó que esas decisiones respondieron a sus propios objetivos personales y profesionales: “Si no lo hubiera hecho, no hubiera sido feliz”.