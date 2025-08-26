José Elías, influencer y empresario, la lía con sus polémicas declaraciones sobre la educación: "Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me cabreo"

José Elías, una de las figuras destacadas del empresariado español, ha vuelto a generar un considerable revuelo con sus últimas declaraciones. El experto en finanzas, conocido por ser el propietario de la cadena de supermercados 'La Sirena' y por su papel como gurú económico en su pódcast 'Búscate la vida', ha abordado un tema especialmente sensible: la educación de sus hijos, provocando un debate de envergadura en la esfera pública.

Asimismo, sus palabras en la plataforma 'X', anteriormente conocida como 'Twitter', han resonado con particular fuerza. "Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me cabreo. Y no, no es ninguna broma", ha afirmado rotundamente Elías, una declaración que ha dejado perplejos a muchos de sus seguidores. Esta firme postura, lejos de ser un mero comentario, fue rápidamente matizada por el empresario, quien explicó las razones detrás de su sorprendente aseveración sobre el rendimiento académico.

Para el empresario, una calificación por encima del notable es tiempo valiosísimo que podrían haber dedicado a actividades cruciales para el desarrollo personal, como el juego, las relaciones sociales o la adquisición de sentido común. Elías sostiene que el sistema educativo actual se fundamenta en "bases erróneas", donde "memorizar es aprender" y los alumnos invierten años en "estudiar cosas inútiles", un planteamiento que, a su juicio, no prepara para los desafíos del mundo real.

José Elías y su crítica al sistema educativo

En este sentido, Elías ilustra su argumento con experiencias personales, como el asombro al ver que "casi el 50% de mi sueldo se había esfumado" en su primera nómina, un conocimiento práctico que el sistema, según él, no imparte. Insiste en que los jóvenes "salimos del colegio sin saber interpretar una nómina, sin entender qué es un recibo de la seguridad social, sin la más mínima educación financiera". Aclara que, en la era actual, la memorización de datos está superada por herramientas como Google y ChatGPT, y lo que realmente se necesita son personas que sepan buscarse la vida. Así lo ha querido dejar claro en su perfil personal de X.

De hecho, esta visión se extiende a su ámbito profesional. El empresario ha desvelado que en sus propias compañías no otorga importancia a los currículums ni a los expedientes académicos. Su prioridad es contratar a gente que resuelva problemas, y no a aquellos que simplemente puedan "recitar un libro de texto", ya que el "mundo real va de otra cosa", algo que "no se aprende memorizando".

No obstante, sus provocadoras afirmaciones han generado un gran revuelo en redes sociales, con comentarios de todo tipo. Si bien las reflexiones de Elías suelen acumular notables visualizaciones, en esta ocasión, una parte de los usuarios de 'X' se ha mostrado abiertamente en contra. Una internauta le reprochaba usar sus canales para "denigrar la disciplina y el esfuerzo", mientras otro calificaba su planteamiento de "basura", argumentando que las buenas notas son clave para enseñar constancia, aunque para sus hijos, "enchufados", "da igual".

Asimismo, otro usuario optó por el sarcasmo, relatando ficticiamente cómo le denegaron el acceso a medicina con un 6,3, a pesar de asegurar saber "resolver problemas" y que "el mundo real no funciona así", a modo de burla de la postura del empresario.