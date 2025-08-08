José Elías, millonario e influencer, y su lección a los jóvenes equivocados por su modelo de negocio: "Es un enfoque equivocado"

El ecosistema emprendedor español ha bullido con fuerza en los últimos años con una gran cantidad de talento joven, que busca con decisión abrirse paso en el complejo entramado del mundo de los negocios.

Muchos de estos nuevos perfiles optan por desarrollar ideas innovadoras, dando forma a empresas emergentes, conocidas como startups, que aspiran a revolucionar sectores o a ofrecer soluciones inéditas en el mercado. Algunas de ellas, con un potencial de crecimiento considerable, ya se han consolidado en diversas industrias, generando empleo y aportando un valor relevante.

Paralelamente, una parte importante de esta nueva generación se inclina por iniciar proyectos online, atraídos por la flexibilidad inherente, el menor coste inicial y la aparente facilidad de acceso. Sin embargo, en esta vía, un patrón recurrente emerge con frecuencia, un error generalizado entre los aspirantes que buscan establecer su presencia digital con velocidad. Un destacado empresario, José Elías, ha puesto el acento en esta cuestión, ofreciendo su perspectiva sobre el enfoque que se está dando a estas iniciativas y cómo corregirlo para un futuro empresarial más prometedor.

El enfoque erróneo de los negocios digitales

José Elías, multimillonario y figura de reconocida relevancia en el panorama empresarial nacional, ha expresado públicamente que, si bien considera plausible y recomendable que los jóvenes exploren estos modelos de negocio digitales, el principal inconveniente es la motivación subyacente que los impulsa. Según Elías, muchos de estos proyectos han visto la luz con el único y declarado fin de "forrarse" rápidamente, una ambición que, a su juicio, desvirtúa por completo el propósito formativo y experimental inicial que deberían tener estas "ventures", tal y como explica en X.

Elías defiende con su argumentación que estos modelos de negocio digitales son, en realidad, un campo idóneo para la experimentación y el aprendizaje práctico. Permiten a los jóvenes obtener una pequeña ganancia, lo que él denomina un "dinerete", y, lo que es de mayor importancia, comprender la psicología del consumidor que impulsa la compra, así como discernir qué estrategias funcionan y cuáles no en el entorno digital. Este conocimiento de primera mano resulta relevante para cimentar una base sólida en el ámbito empresarial antes de dar pasos mayores.

El empresario recalca la gran importancia de mantener una perspectiva realista ante estas ideas de negocio que a menudo se venden como "la panacea". Subraya que, a pesar de lo que se pueda promocionar con entusiasmo como una oportunidad de enriquecimiento rápido, estos modelos difícilmente harán multimillonario a nadie por sí solos. No obstante, Elías reconoce que esta etapa de "pruebas y errores" puede ser un punto de partida fundamental para el futuro, llegando a alentar a sus propios hijos a experimentar con este tipo de iniciativas para que se enfrenten a los aciertos y errores a pequeña escala, forjando así su carácter emprendedor.

La experiencia práctica adquirida en estas aventuras iniciales, pese a su modesta escala y a que no generen una fortuna de inmediato, es lo que, a la larga, capacitará a los jóvenes para afrontar desafíos empresariales de mayor envergadura y complejidad. Aunque estos modelos no garanticen la riqueza inmediata, sí siembran el entendimiento necesario para convertirse en un profundo conocedor del mundo de los negocios. Esta sabiduría práctica, basada en la vivencia directa, es un valor que, según el propio Elías, se cotiza muy al alza en el mercado laboral actual y resulta considerablemente más valioso que una mera aspiración económica a corto plazo.