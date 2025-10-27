Juan Roig explica los altos salarios de un gerente de Mercadona: "Necesita sentirse bien tratado"

Mercadona no ha parado de crecer en los últimos años. La compañía valenciana liderada por Juan Roig cerró el año pasado con un total de 1.613 tiendas por toda España y este 2025 ha continuado con su expansión en el territorio nacional y también en el extranjero.

La realidad es que la cadena ya cuenta con más de 100.000 empleados y mantiene la contratación de trabajadores en función de su expansión, todo ello con el objetivo de reforzar "su fuerte compromiso con el territorio nacional y con la creación de puestos de trabajo estables y de calidad".

En este sentido, una de las grandes ventajas de ser empleado de la empresa son sus salarios. Mercadona cuenta con retribuciones elevadas para todos sus empleados, tal y como confirmo el propio Roig durante su intervención en el congreso de empresas de gran consumo de Aecoc la pasada semana.

El por qué de estos salarios, según el empresario

Tal y como afirmo el empresario durante el congreso de empresas, "un gerente A de Mercadona cobra 2.100 euros mensuales netos". Según Juan Roig, la clave del éxito de su empresa es conseguir que el empleado "se sienta bien tratado como ser humano".

Y es que el enfoque de la compañía sobre los empleados no se limita a la productividad laboral, sino que el trabajador es "corazón y cerebro", por lo que debe mirarse por su bienestar en todo momento. Además, desde la perspectiva del empresario, "la buena relación con el empleado no consiste en complacer todas sus demandas, sino en atender sus necesidades laborales".

Unos salarios por encima de la media

Mercadona afirma que sus trabajadores cobran más de la media establecida por ley. Tal y como se establece en la memoria de empresa del año 2024, el sueldo bruto inicial para los nuevos empleados es de 1.685 euros mensuales en 12 pagas, lo que se traduce a unos 1.437 euros netos, 300 euros por encima del Salario Mínimo Interprofesionalespañol fijado para este 2025.

Juan Roig, a favor de pagar impuestos

Durante su intervención, el líder de Mercadona también habló acerca de los impuestos. Según explica, "no es problema para un empresario pagar muchos impuestos", ya que se siente orgulloso de hacerlo, pero pone el foco en su gestión: "El problema es cómo se gestionan", afirmaba.

Asimismo, también quiso detenerse en el principal propósito de las empresas: los beneficios. "Tener beneficios es indispensable para un empresario, pero no puede ser su principal propósito, no es sano, pero es la única forma de satisfacer al trabajador, de reinvertir, y por ello debemos sentirnos orgullosos y ser referentes en la sociedad civil", aclaraba.

El futuro de Mercadona

Sobre el futuro de la empresa, Roig señaló como principales objetivos "continuar cumpliendo con el trabajo rutinario de ser 'totaler' radical",seguir con la expansión en Portugal y crecer en el área de 'listo para comer', una sección importante ya que sostiene que "a mitad de siglo no habrá casi cocinas en las casas".