La guerra de los diésel causa los primeros despidos

En efecto, sólo hay que remontarse a finales de 2015 para ver que este tipo de combustible representaba el 63% de las ventas y cerró el pasado ejercicio con sólo el 36,15%, la proporción más baja de este siglo. Y la tendencia sigue en descenso, ya que en marzo su cuota de mercado se situó por debajo del 30%. En seis de las veinte marcas más vendidas en España los diésel no llegan al 25%. Toyota, Fiat, Opel, Hyundai, Mazda y Seat son las marcas con menos peso de coches de gasóleo en el conjunto de sus matriculaciones. En la parte contraria, Audi, Mercedes, BMW y Volvo son las que más peso tienen en diésel ya que, en motores de alta cilindrada, resulta claramente más rentable que la gasolina y los nuevos motores diésel contaminan menos.

Recortes de plantilla

La situación del mercado y la merma de la demanda de coches diésel, entre otras razones, están obligando a algunas factorías a adecuar la fabricación a las expectativas de mercado. Todo ello en un año en el que, además, por algunos factores de política externa, como el Brexit, las exportaciones no sólo no crecen y no pueden compensar el descenso del mercado interno, sino que han decrecido un 3,8% en lo que va de año. A las dificultades ya conocidas desde hace meses de algunas plantas fabricantes de vehículos industriales, como Iveco en Madrid, Nissan en Avila o en Los Corrales (Cantabria), los ajustes de producción en Mercedes de Vitoria o la falta de motores circunstancial en VW de Landaben, se unen otras más concretas como Nissan Barcelona o Ford.

Hace dos semanas el presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchi, anunció un recorte de 600 empleos en la factoría de la Zona Franca sobre una plantilla total de tres mil personas. De este recorte, se espera que medio millar sean por jubilaciones anticipadas y los 100 restantes por bajas incentivadas, si bien no se descarta un ERE si no se cumplen las expectativas anteriores.

Este recorte no será el único en el sector ya que el grupo francés PSA, propietario de la marca Opel, ha presentado un ERE para suprimir 70 puestos de trabajo en la factoría de Figueruelas, que cuenta con una plantilla de 6.800 trabajadores y ha dejado entrever que este número podría incrementarse en otras 200 personas más en un futuro próximo si las cosas no mejoran. Una situación especialmente grave si se tiene en cuenta que Figueruelas es el principal complejo industrial de Aragón y que genera varios miles de puestos de trabajo inducidos.

Por otra parte, algunas medidas proteccionistas del Gobierno Trump, que podría imponer un arancel del 25% a los coches europeos además de la reestructuración interna de la compañía, podrían obligar a un recorte de personal en la planta Ford de Almusafes. El presidente de la compañía en Europa, Steven Amstrong, anunció recientemente el cierre en agosto de la planta de Burdeos y el cese de la producción de dos modelos en la de Saarlouis, en Alemania. No se citó concretamente a la planta española, pero los sindicatos dan casi por seguro que en los próximos meses los recortes también llegarán a la factoría española, si bien se desconoce en qué cantidad. Carlos Faubel, el portavoz de UGT en las instalaciones valencianas, da por prácticamente segura esta posibilidad.