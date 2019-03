La Justicia europea ha concluido que los consumidores pueden devolver un colchón comprado por Internet incluso si se ha retirado el embalaje o la protección.

El caso de un ciudadano alemán Sascha Ledowski llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) cuándo este tras comprar un colchón en la web Slewo lo devolvió y pidió el reintegro de la compra que asendía a 1.094 euros y los gastos de envío.

La empresa, sin embargo, considera que el consumidor no podía ejercer el derecho de desistimiento porque la directiva sobre derechos de los consumidores lo excluye cuando se trata de "bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados por el consumidor después de su entrega". En su sentencia, el TUE responde que la retirada de la capa de protección de un colchón adquirido en Internet "no priva a este de la posibilidad de ejercer su derecho de desistimiento".

El Tribunal de Justicia de la UE señala que "no parece" que el colchón deje "definitivamente" de estar en condiciones de ser utilizado de nuevo por un tercero o vendido otra vez "por el mero hecho de que pueda haber sido utilizado". En este sentido, los jueces europeos recuerdan que un mismo colchón sirve a sucesivos clientes en un hotel, que existe un mercado de ocasión para colchones y que los colchones utilizados "pueden ser objeto de una limpieza en profundidad" .

Luxemburgo explica que a afectos del derecho de desistimiento, un colchón se equipara a la ropa, una categoría para la que la directiva prevé expresamente posibilidad de que el comprador pueda devolverla al término de la prueba. Desde el TUE presumen " que el vendedor, después de su devolución y mediante un "tratamiento de limpieza o desinfección", hacer que el colchón esté en condiciones de ser nuevamente utilizado.