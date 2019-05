El Estado ya ha hecho el cálculo de lo que considera debe pagar por la quiebra de las ocho autopistas radiales que se construyeron durante el Gobierno de José María Aznar. Y es mayor de la que en principio se dijo. Según su estimación, los fondos acreedores tienen derecho a recibir 3.305 millones de euros. Así lo ha establecido conforme al nuevo sistema de cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) impulsado por el Ministerio de Fomento y publicado hoy por el Boletín Oficial del Estado.

La compensación, no obstante, será mayor que esos 3.305 millones de euro. Como asegura la resolución del BOE, quedan todavía pendientes de determinar los costes derivados de modificaciones y obras adicionales. No obstante, de la cifra de obras y expropiaciones no amortizadas (vía peajes) se restará las inversiones que se consideran necesarias para la "puesta a cero" de estas autopistas o coste de reposición. Según una auditoría encargada a la compañía de ingeniería pública Ineco, las autopistas rescatadas requerían inversiones de, al menos, 317,6 millones hasta 2022, tanto para su puesta a punto como para hacer frente a nuevas actuaciones.

La cantidad es sensiblemente superior a los 1.800 millones de euros que el Gobierno comunicó a Bruselas que costaría la indemnización por la resolución anticipada de los contratos de concesión de estas vías. Y a pesar de ello, sigue estando muy lejos de lo que exigen los fondos de inversión que compraron la deuda a la banca y que se han convertido en las acreedoras del Estado. Estos fondos la cifran en unos 4.500 millones de euros, de los que 400 millones corresponderían a intereses de demora. Esta diferencia tan importante, y la falta de voluntad que, según los fondos, ha mostrado el Gobierno para alcanzar algún acuerdo, es lo que, en principio, abocará a un largo proceso judicial.

El dinero que el Estado deba finalmente abonar a estos fondos irá directamente a engrosar el déficit público, lo que complicará todavía más la consecución de los objetivos de déficit.

Las autopistas que quebraron son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera. La indemnización más abultada establecida corresponde a las autopistas R-3 y la R-5, 637 millones, a los que habrá que sumar los costes de modificaciones y obras adicionales. Ambas se licitaron de forma conjunta en una sola concesión. Para la R-4 se han establecido una compensación de 559,6 millones. Para la Cartagena Vera, 526,8 millones; para la AP-36, 487,2 millones; para la Circunvalación de Alicante, 398,6 millones; para la Madrid-Toledo, 348,8 millones; y para la M-12, 305,3 millones.

Estas vías han pasado a estar gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) desde que las concesionarias que las gestionaban entraron en liquidación, a la espera de que el Gobierno decida si saca de nuevo a licitación su explotación y mantenimiento.