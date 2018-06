Lecciones de una crisis para el recuerdo

El periodismo debe ser comprometido. Y uno de los compromisos de Invertia es, sin ninguna duda, la necesidad de aprender las lecciones que deja la crisis. No con el objetivo de ejercer de aguafiestas, de cenizos o de profetas continuos del «Apocalipsis financiero», sino con la meta de que los fallos y las complacencias que condujeron a los acontecimientos que estallaron desde 2007 no se olviden. Porque se olvidan. Pocas cosas más efímeras como la memoria financiera. Por eso, dentro del ánimo formativo que Invertia también persigue, el portal presta atención a las dinámicas y las tendencias del mercado, de la economía y de los activos financieros. Con una voluntad preventiva y divulgativa. Es decir, explicando los detalles de los productos de moda, sus ventajas y sus riesgos, sus virtudes y sus defectos, para ayudar a que la toma de decisiones se realice de manera más informada y menos atropellada.

Decisiones con criterio

El escenario actual contiene varios riesgos en este sentido. Con los tipos de interés en el 0% y los activos más conservadores ofreciendo por tanto un bajo rendimiento, la tentación de dejarse llevar por los «cantos de sirena» de productos con rentabilidades más altas crece por momentos. Y lo mismo a la hora de endeudarse o de hipotecarse, con un euríbor a 12 meses que lleva por debajo del 0%, algo nunca visto, desde comienzos de 2016. No se trata de que no se pueda invertir en activos con más riesgo ni de que una familia no pueda hipotecarse para comprarse una casa. No es eso. De lo que se trata es de que las decisiones se adopten con criterio. Que se recuerde que un mayor rendimiento potencial siempre va asociado a un mayor riesgo de perder dinero; que el euríbor no siempre ha estado tan bajo como ahora; que conviene hacer cálculos para saber si esa casa que tanto nos gusta la podremos pagar si la referencia hipotecaria sube durante la vida de la hipoteca.

Invertia mantendrá una actitud vigilante en estas y otras cuestiones similares. Y redoblará su empeño a la hora de informar sobre las palancas que influyen en ellas, como pueden ser las decisiones de los bancos centrales, los nuevos productos que están ofreciéndose en el mercado o las dinámicas que están surgiendo en la economía. Con el agravante de que es justo ahora, con la economía remontando el vuelo, generando empleo y dejando atrás una etapa tan oscura y negativa como la ocurrida en la última década, cuando se disparan los riesgos. La evidencia acumulada durante la historia demuestra que el retorno de la «alegría» económica, si bien es bienvenido y muy necesario, también contiene el peligro de la complacencia y de tomar decisiones basadas en el corto plazo que ignoran o dejan en un segundo plano los alcances a medio y largo plazo.

Por eso el recuerdo del pasado, el esfuerzo por no olvidarlo y una actitud preventiva y formativa que permita aprovechar las oportunidades de la recuperación sin obviar ni menospreciar los riesgos constituyen un buen escudo. Porque la crisis deja lecciones. Y conviene aprenderlas.

Los foros, lugar de encuentro

Invertia puede estar orgullosa de sus foros, un lugar de reunión pionero y legendario en el periodismo financiero español, donde cada día cientos de usuarios muestran sus opiniones sobre la actualidad económica y bursátil. Las aportaciones de los «foreros» no son sólo valiosas por lo que dicen, sino sobre todo porque configuran una comunidad que está viva.