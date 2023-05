Ley de Segunda Oportunidad: así es como puede cancelar sus deudas y empezar de cero

Volvemos a casa después de trabajar con la idea de relajarnos en el sofá tras una larga jornada, sin embargo, en la mesa comprobamos como las facturas pendientes por pagar se acumulan, frustrando nuestro intento de despejar la mente. El recibo de la luz y el agua, el de internet o incluso el de algún crédito bancario son algunos de los muchos gastos a los que las familias deben hacer frente todos los meses. No obstante, no todas las personas pueden asumir la larga lista de deudas, al no contar con dinero suficiente para ello. De esta forma, la Ley de Segunda Oportunidad nace para ayudar a aquellos particulares y autónomos que se ven ante una situación de insolvencia y quiebra para que puedan renegociar sus deudas o incluso cancelarlas y tengan la oportunidad de empezar de cero.

El objetivo de este mecanismo legal es que aquella persona que tiene dificultades para afrontar los pagos de sus deudas pueda solicitar que se apruebe un plan de pagos con los acreedores. En este sentido, se negociarán nuevas condiciones de pago para que al deudor le sea más fácil cumplir con sus obligaciones o, bien, solicitar la venta de sus bienes para así saldar dichas deudas, tal y como explican desde el blog Finanzas para todos.

La Ley de Segunda Oportunidad se aplica a las personas físicas residentes en España y también para los deudores extranjeros -particulares o autónomos- que tengan su residencia legalizada en España y la documentación en regla

Requisitos para su solicitud

No obstante, no todo lo mundo puede acogerse a este mecanismo legal, sino que será necesario que se cumpla con una serie de requisitos:

El deudor debe ser insolvente -que no es lo mismo que estar sobreendeudado- y demostrar que no tiene patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas.

-que no es lo mismo que estar sobreendeudado- y demostrar que no tiene patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas. El deudor debe haber obrado de buena fe , es decir, que se tendrá en cuenta el historial crediticio, así como el comportamiento en general de quien solicita acogerse a este mecanismo. Por tanto, no puede haber sido condenado por delitos económicos o patrimoniales contra instituciones públicas como Hacienda o la Seguridad Social en los últimos diez años. La idea es que se beneficie a aquellas "personas que quieren cumplir con sus obligaciones pero que se encuentran en una mala situación económica", explica el blog Finanzas para todos.

Tener deudas con al menos dos acreedores diferentes.

El mecanismo de Segunda Oportunidad comienza con la solicitud del mismo en el Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del solicitante. En este proceso se deberá aportar toda la documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos para poder acogerse a las medidas previstas en el mismo.