Los pensionistas no quieren viajar a Cataluña

La situación política en Cataluña, junto con el retraso y los problemas en la puesta en marcha de la nueva temporada del programa de viajes para mayores (Imserso), han desembocado en un desempeño a la baja del sector turístico español con respecto al año anterior. La mayor caída se ha producido en Cataluña, donde se ha dejado sin cubrir el 40% de las plazas de este programa. Así lo confirmó ayer el presidente de la patronal hotelera Cehat, Juan Molas, durante la presentación del Observatorio de la Industria Hotelera Española.

Sobre esta caída, el sector hotelero explicó que no le ven una solución "a corto plazo mientras que las partes no se sienten a dialogar y busquen las soluciones adecuadas". En este sentido, el sector cuenta con datos que reflejan una paralización de las reservas durante los días de mayor tensión en la ciudad. Además, esta situación, calificada por Molas como "anómala", puede perjudicar también al turismo de congresos y convenciones, que ha destacado los últimos años en la Ciudad Condal. Molas criticó la falta de visión por parte de los gobernantes catalanes que "no tienen el mismo concepto que el empresariado". Asimismo, hizo un llamamiento a la prudencia y a la conciencia y a que, "de una vez por todas, los responsables políticos actúen".

No obstante, Cataluña no ha sido el único destino que se ha visto perjudicado en esta rebaja del dato de viajes del Imserso. Benidorm también ha sumado una batería de 52.000 estancias que no se han cubierto, es decir, el 12% de las plazas del programa. Otro de los destinos más demandados por los mayores y que se encuentra en la lista de los "destinos estrella", Costa del Sol, ha registrado un 14% de vacantes.

Otro de los factores que ha impactado en estos descensos ha sido el retraso y los problemas para la puesta en marcha del programa del Imserso, junto con la situación complicada del acuerdo sobre el Brexit. Aunque respecto a éste último, el presidente de Cehat señaló que la previsión para la temporada de invierno "es mejor hoy de lo que era hace un mes", cuando quebró Thomas Cook, ya que los turoperadores TUI y JET2 han reaccionado rápidamente para lograr cubrir gran parte de las plazas dejadas por la compañía británica.

En este sentido, hay buenas perspectivas para Navidad y los meses de febrero, marzo y abril, según subrayó Molas, quien a su vez adelantó que para 2020 se observa una ralentización en el crecimiento del turismo por el efecto de la economía europea. En palabras del presidente de Cehat, las ventas de los turoperadores para la próxima temporada de verano "van muy lentas en comparación con los años anteriores". Los hoteleros esperan que el clima les acompañe para lograr una buena temporada de esquí, que se iniciará el último fin de semana de noviembre, y que la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid en diciembre impulse la ocupación hotelera en la capital.