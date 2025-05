Luca de Meo denuncia el exceso de regulación en Europa que está asfixiando a la industria del automóvil

Europa está sufriendo un exceso de regulación que está asfixiando a la industria del automóvil de esta parte del mundo, en opinión del CEO de Renault a nivel mundial, Luca de Meo, que opina que el sector necesita ayudas a través de regulaciones no punitivas, “sin plazos ni multas, sino con una estrategia industrial, porque si no no llegaremos a alcanzar los objetivos”.

En el acto de presentación de su último libro editado por Deusto bajo el título "Diccionario Sentimental del Automóvil", De Meo puso como ejemplo que, “si ponemos en marcha las más de cien regulaciones que tenemos, un modelo como el Clio pasará a costar un 40% más en cinco años y el cliente no podrá comprarlo”. En su opinión, la industria del automóvil vive sobre el bienestar de la clase media y está bajando su nivel económico y no pueden comprar coches nuevos. “No es que los jóvenes no quieran coches -puntualizó- es que no los pueden pagar. El coche, el aparcamiento, el carné,.. pero siguen amando el automóvil como lo prueba la realidad de que más del 80% de los desplazamientos de cada día se hacen en coche".

“Hay que hacer coches que la gente pueda comprar”, continuó con su argumento. Y puso como ejemplo que en España en los años 80 la mitad del mercado era de turismos cuya medida de longitud estaba por debajo de los cuatro metros. Hoy solo representan el 5% del mercado, “pero las calles y los garajes no han crecido. Con la actual regulación no se pueden hacer coches pequeños y países como España, Francia o Italia se han vaciado de coches pequeños”. Por ello, pidió una regulación específica para este tipo de automóviles.

Para De Meo, este es momento en el que los europeos debemos estar unidos porque nos enfrentamos a un sistema diferente. Somos la única zona del mundo en la que no se han recuperado las ventas registradas antes del Covid, sino que tenemos un mercado un 25% más bajo. Nuestras empresas tienen un punto de equilibrio muy alto y con un mercado en los actuales niveles bajos la situación es preocupante. Por ello cree necesario reactivar la economía europea.

Refiriéndose a España, afirmó que es un gran país del automóvil. Segundo productor, europeo, pero con un gran peso en la construcción y con grandes empresas proveedoras de componentes. Por ello, aconsejó invertir en innovación, ya que los trabajos con bajo valor añadido se terminaran perdiendo. “Hay que apostar por las tecnología de futuro -añadió- como el 'software' que llegará a representar el 40% del valor de un coche. España es uno de los países más competitivos en fabricación. Pero estructuralmente falta inversión en las nuevas tecnologías”, subrayó.

Por lo que respecta a la posición frente a los constructores chinos y su penetración en el mercado europeo, Luca de Meo indicó que mientras la política habitualmente tiene una visión antagonista y de enfrentamiento, “los del negocio siempre buscamos una solución”. Comentó que la tecnología eléctrica va a ser una de las soluciones del futuro y no conviene enfrentarse a China porque ellos tienen mucha tecnología básica para ello. Hay espacio para todo el mundo y hay que establecer reglas de juego para que todos se puedan aprovechar del mercado. De igual forma, los elementos del "software" de un coche nuevo tienen mucha tecnología y esta está en el mundo occidental, especialmente en Estados Unidos. “El negocio es mejor que la guerra y un buen acuerdo es lo que nos puede salvar”, finalizó.