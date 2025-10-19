Los marroquíes son los que compran más viviendas en España, tras los británicos

Los marroquíes ocuparon el segundo lugar entre los extranjeros que compraron bienes inmuebles en el país, después de los británicos. El Consejo General del Notariado Español registró un aumento en el volumen de transacciones inmobiliarias durante el primer semestre de 2025, con 71.155 compraventas ejecutadas, un 2 % más en comparación con el mismo período de 2024.

Los ciudadanos británicos encabezaron la lista de compradores extranjeros con 5.731 transacciones, lo que representa el 8,1% del total de transacciones, seguidos de los marroquíes con 5.654 (7,9%) y los alemanes con 4.756 (6,7%). Los marroquíes también tuvieron una fuerte presencia en varias regiones, como Murcia, Navarra, La Rioja y Extremadura, donde su proporción superó el 30% del total de ventas extranjeras en algunas zonas.

El informe indica que el precio medio por metro cuadrado de las propiedades compradas por extranjeros alcanzó los 2.417 €, un aumento anual del 7,6%, el más alto en la serie histórica. Los no residentes pagaron los precios más altos, con una media de 3.100 € por metro cuadrado, mientras que los marroquíes se situaron en el precio más bajo, con 747 € por metro cuadrado.