Tarifazo al recibo de la luz: el Gobierno propone subir un 10,5% los cargos fijos

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto información pública el proyecto de orden por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico para 2026, una audiencia en la que se muestra que los costes del sistema eléctrico ascenderán a 4.057,4 millones de euros, un 15% más que en 2025. En esta propuesta, esta parte fija del recibo, de la que también forman parte los peajes, subirá un 10,5%.

El importe de cargos netos a financiar por los consumidores en 2026 es de 4.057,4 millones de euros, en torno a un 15% por encima de los 3.526,54 millones que figuran en la memoria de la orden para 2025.

La mayoría de los costes corresponde a la retribución del régimen específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore), con 5.760 millones de euros; y a las anualidades de déficit de actividades reguladas (1.883,4 millones).

Los cargos se financian con tributos específicos, con parte de la recaudación de las subastas de CO2 y con pagos directos de los consumidores por medio de la parte regulada de la factura mensual.

Esta subida se sumaría a la planteada por la CNMC en su propuesta de actualización de la parte fija restante del recibo -los peajes para el transporte y la distribución de electricidad- que suponen un incremento medio del 4,1%. Se trata de la primera subida de la parte regulada de las redes desde que en 2020 se implantó el actual modelo retributivo y tras varios años consecutivos de rebajas cercanas al 4% anual.

Sin embargo, el Gobierno calcula que la factura de la luz para un hogar español promedio bajará un 4,7% en 2026 por la reducción del precio de la energía gracias al tirón de las renovables, pese a las subidas en la parte fija del recibo

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han explicado que el descenso en la factura alcanzará un 8,55% en la industria, un 9,91% en la industria electrointensiva y un 4,95% en el caso de las pymes, por lo que el descenso de la factura rondará entre el 4,5 y el 10 %.