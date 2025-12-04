Mejores préstamos personales en diciembre 2025: comparativa actualizada de los más baratos

Los préstamos personales siguen siendo uno de los productos financieros más solicitados en España, ya sea para financiar una reforma, un coche o afrontar un imprevisto. Diciembre, con la Navidad a la vuelta de la esquina, es un mes especialmente activo en solicitudes de crédito. Hemos analizado las principales plataformas y entidades que operan online, prestando especial atención a la TAE, los plazos de devolución, los importes máximos y las comisiones. Estos son los préstamos más competitivos del mes.

Mejores préstamos personales en diciembre de 2025

Nota: Compara siempre TIN/TAE, comisiones (apertura/estudio), plazos, amortización anticipada y coste total. Verifica si hay vinculación (nómina/seguros) y penalizaciones por demora.

Plazo — RECOMENDADO Condiciones Línea de crédito para gastos del hogar ★★★★★ Flexibilidad y posible cashback Solicitar en Plazo ➜ Uso: compras y pagos de materiales/servicios de reforma

compras y pagos de materiales/servicios de reforma Ventaja: disponibilidad 24/7 sin re-solicitar

disponibilidad 24/7 sin re-solicitar Coste: revisar TIN/TAE del aplazado y comisiones

revisar TIN/TAE del aplazado y comisiones Tip: útil para obras por fases y control de gasto

Ideal para: reformas por hitos con pagos variables y necesidad de liquidez flexible.

Cetelem Condiciones Préstamo reformas del hogar ★★★★★ Entidad líder en consumo Solicitar en Cetelem ➜ Proceso: 100% online con verificación digital

100% online con verificación digital Coste: revisar TIN/TAE y comisión de apertura

revisar TIN/TAE y comisión de apertura Flexibilidad: amortización anticipada (consulta condiciones)

amortización anticipada (consulta condiciones) Finalidad: albañilería, cocina/baño, eficiencia, etc.

Ideal para: proyectos de reforma completos con oferta especializada.

Cozmo Condiciones Crédito rápido para el hogar ★★★★☆ Solicitud ágil Solicitar en Cozmo ➜ Enfoque: rapidez en estudio y desembolso

rapidez en estudio y desembolso Requisito: ingresos regulares demostrables

ingresos regulares demostrables Consejo: confirma TAE total y posibles comisiones

confirma TAE total y posibles comisiones Uso: útil para materiales/mano de obra inmediatos

Ideal para: quien prioriza rapidez y simplicidad en la solicitud.

Fintonic Condiciones Broker + app de finanzas ★★★★☆ Un solo formulario Buscar con Fintonic ➜ Ventaja: varias ofertas ajustadas a tu perfil

varias ofertas ajustadas a tu perfil Agilidad: menos papeleo y respuesta rápida

menos papeleo y respuesta rápida Consejo: compara TAE, comisiones y permanencias

compara TAE, comisiones y permanencias Utilidad: para obtener opciones si tu banco no encaja

Ideal para: comparar sin repetir solicitudes y elegir la mejor cuota.

Creditio Condiciones Marketplace de préstamos ★★★☆☆ Múltiples entidades Buscar con Creditio ➜ Funcionamiento: un formulario, varias ofertas

un formulario, varias ofertas Revisión: compara TIN/TAE y comisiones

compara TIN/TAE y comisiones Rapidez: preaprobaciones en minutos

preaprobaciones en minutos Uso: reformas ligeras/medianas y equipamiento

Ideal para: ampliar abanico de opciones y cerrar la mejor cuota.

Fidinda Condiciones Préstamo personal ★★★★☆ Cuotas claras Solicitar en Fidinda ➜ Importe/plazo: orientado a reformas pequeñas/medianas

orientado a reformas pequeñas/medianas Coste: revisar TAE y comisión de apertura

revisar TAE y comisión de apertura Requisito: ingresos regulares (autónomos incluidos)

ingresos regulares (autónomos incluidos) Consejo: valora amortización anticipada si mejora el coste

Ideal para: obras con presupuesto cerrado y plazo corto/medio.

Creditilia Condiciones Solicitud 100% digital ★★★☆☆ Respuesta rápida Solicitar en Creditilia ➜ Ventaja: proceso sencillo y telemático

proceso sencillo y telemático Importante: confirma TAE final y comisiones

confirma TAE final y comisiones Uso: materiales, mobiliario y oficios

materiales, mobiliario y oficios Tip: pide simulación de cuota antes de firmar

Ideal para: quien busca trámite online y rapidez en la decisión.

Crezu Condiciones Un formulario, múltiples ofertas ★★★★☆ Ahorro de tiempo Buscar con Crezu ➜ Comparación: diferentes entidades y condiciones

diferentes entidades y condiciones Transparencia: revisa TAE y comisiones por apertura

revisa TAE y comisiones por apertura Consejo: prioriza ofertas sin vinculación ni gastos extra

prioriza ofertas sin vinculación ni gastos extra Utilidad: ganar alternativas y poder de negociación

Ideal para: tener varias opciones rápidamente y elegir la más competitiva.

Fidea Condiciones Préstamo para reformas ★★★☆☆ Detalles por confirmar Solicitar en Fidea ➜ Tipo: financiación online para mejoras del hogar

financiación online para mejoras del hogar Recomendación: confirmar TAE, comisiones y plazos

confirmar TAE, comisiones y plazos Tip: pide simulación de cuota y coste total

pide simulación de cuota y coste total Estado: a la espera de logo y enlace afiliado

Ideal para: completar el ranking cuando tengamos logo y URL.

Plazo: préstamos personales 100% online con análisis bancario en tiempo real

Plazo Credit Plazo Plazo

Plazo es una fintech que ofrece préstamos personales 100% online, pensados para perfiles que no encajan del todo en la banca tradicional (autónomos, personas sin contrato indefinido, etc.). En lugar de pedir nóminas o papeleo, Plazo analiza tus movimientos bancarios en tiempo real para evaluar tu solvencia y asignarte un límite de crédito que después puedes usar mediante préstamo o tarjeta, normalmente con importes medios y sin posicionarse como opción para perfiles de alto riesgo.

VENTAJAS

Aprobación rápida y proceso totalmente online.

Valoración basada en ingresos y gastos reales, no solo en el tipo de contrato.

Interesante para autónomos y usuarios con ingresos por transferencia.

INCONVENIENTES

No está orientado a perfiles de riesgo elevado o con historial muy negativo.

Importe máximo más limitado que otros préstamos personales del mercado.

Condiciones finales (tipo de interés, límite) pueden variar bastante según el perfil.

Cetelem: interés desde 6,99% TIN para préstamos grandes

Cetelem Cetelem Cetelem

Cetelem ofrece financiación desde 6.000€ hasta 60.000€, con un interés competitivo desde el 6,99% TIN (7,22% TAE), especialmente para importes altos y plazos largos. El plazo máximo es de 96 meses y no hay comisiones de apertura ni estudio. Todo el proceso puede realizarse online sin necesidad de cambiar de banco.

VENTAJAS

Tipos de interés bajos en préstamos altos y largos plazos

Financiación de hasta 60.000€

No obliga a cambiar de banco

DESVENTAJAS

Para importes bajos, los intereses suben notablemente

Plazos largos solo disponibles a partir de 10.000€

Cozmo: microcréditos inmediatos, pero con TAE desorbitada

Cozmo Google Google

Cozmo permite solicitar préstamos rápidos de hasta 300€ para nuevos clientes y hasta 800€ para quienes repiten. La solicitud es completamente online y la aprobación puede ser inmediata, pero la TAE supera el 68.000% debido a su interés diario del 2,2%. Solo se recomienda para urgencias puntuales con devolución rápida.

VENTAJAS

Aprobación rápida y proceso sin papeleos

Sin comisiones añadidas por apertura o gestión

No requiere avales ni nómina

DESVENTAJAS

TAE extremadamente alta

Riesgo elevado de sobreendeudamiento

Penalizaciones severas por impago

Fintonic: préstamos personalizados desde el 5,99% TAE

Fintonic Fintonic Fintonic

Fintonic actúa como intermediario financiero y permite solicitar préstamos de entre 1.000€ y 50.000€, a devolver entre 12 y 120 meses. La TAE parte del 5,99% para perfiles muy solventes, pero puede alcanzar el 28,25% en casos menos favorables. Permite recibir ofertas de diferentes entidades tras una única solicitud.

VENTAJAS

Desde el 5,99% TAE según perfil

Hasta 50.000€ con plazos de hasta 10 años

Comparación rápida de ofertas personalizadas

DESVENTAJAS

El tipo final depende del perfil y puede ser elevado

No garantiza siempre la mejor oferta disponible

MyKredit: financiación urgente con coste elevado

MyKredit MyKredit MyKredit

MyKredit concede minicréditos de hasta 600€ en minutos, y hasta 2.500€ para clientes recurrentes. Aunque la rapidez es su punto fuerte, las condiciones financieras son muy exigentes: la TAE puede superar el 2.900%. El plazo máximo es de solo 4 meses.

VENTAJAS

Dinero en pocos minutos, sin papeleo

Acepta perfiles con historial crediticio limitado

Ampliación progresiva del importe para buenos clientes

DESVENTAJAS

Coste financiero muy alto

Plazo de devolución corto

No apto para financiación recurrente ni importes altos

Creditio: acceso a múltiples ofertas desde una sola plataforma

Creditio Creditio Creditio

Creditio permite solicitar hasta 75.000€ con plazos entre 61 días y 6 años. Ofrece una TAE desde el 7% hasta el 35%, en función de la entidad que apruebe el préstamo. La plataforma no cobra comisiones y permite comparar sin compromiso.

VENTAJAS

Comparación rápida con múltiples prestamistas

Hasta 75.000€ sin cambiar de banco

Sin comisiones por el uso de la plataforma

DESVENTAJAS

La oferta depende completamente del perfil del solicitante

Algunas entidades asociadas aplican comisiones propias

Fidinda: préstamos rápidos con TAE superior al 80%

Fidinda Google Google

Fidinda ofrece préstamos de entre 1.000€ y 5.000€ con plazos de 3 a 24 meses. Su interés nominal es del 60%, lo que equivale a una TAE de entre el 80% y el 85%. Está enfocado en personas que necesitan liquidez inmediata, pero no es una solución económica.

VENTAJAS

Dinero rápido y sin necesidad de cambiar de entidad

Proceso sencillo con respuesta casi inmediata

Ideal para cubrir imprevistos de corto plazo

DESVENTAJAS

Intereses muy elevados

No recomendable para financiar a medio o largo plazo

Coste total del crédito significativamente alto

Creditilia: préstamos desde el 4,12% TAE si tu perfil es solvente

Creditilia Creditilia Creditilia

Creditilia colabora con más de 20 entidades y ofrece préstamos de entre 500€ y 50.000€, con plazos de 3 a 96 meses. Su TAE puede ir desde el 4,12% hasta cifras mucho más elevadas, dependiendo de la entidad final. No cobra comisiones por su servicio.

VENTAJAS

TAE baja disponible para buenos perfiles

Sin costes de apertura, estudio ni cancelación

Amplio rango de importes y plazos

DESVENTAJAS

TAE elevada en perfiles con menos solvencia

Ofertas orientativas hasta que se realiza la evaluación final

Crezu: primer crédito sin intereses y comparador online

Crezu Crezu Crezu

Crezu ofrece préstamos entre 91 y 120 días, con una TAE que oscila entre el 0% y el 36%. Su propuesta más destacada es el primer préstamo sin coste para nuevos clientes. Actúa como intermediario y no cobra por el servicio.

VENTAJAS

Posibilidad real de crédito sin intereses

Funciona todos los días del año

Comparación automatizada y sin papeleos

DESVENTAJAS

No es una entidad financiera, solo un comparador

Plazos muy cortos (máximo 120 días)

Información completa solo al final del proceso

Fidea: préstamos flexibles con TAE desde 0% hasta 212%

Fidea Fidea Fidea

Fidea ofrece préstamos personales desde 500€ hasta 30.000€, con plazos de devolución de 3 a 96 meses. Aunque anuncian una TAE desde el 0%, la mayoría de usuarios se enfrentan a tipos mucho más altos, como el 81% en su ejemplo real.

VENTAJAS

Amplio rango de importes y plazos disponibles

No aplica comisiones por el uso del servicio

Ofertas personalizadas tras evaluación

DESVENTAJAS

TAE real muy variable y frecuentemente elevada

La oferta inicial puede no reflejar el coste final real

No está claro qué entidades respaldan las ofertas

¿Cómo elegir el mejor préstamo personal?

Elegir un préstamo personal no es solo cuestión de fijarse en el tipo de interés más bajo. Un crédito puede parecer atractivo a primera vista, pero esconder costes adicionales o condiciones poco favorables si no se analiza bien. Estas son las claves que deberías tener en cuenta antes de firmar nada:

1. Fíjate en la TAE, no solo en el TIN

El TIN (Tipo de Interés Nominal) indica cuánto te van a cobrar por prestarte el dinero, pero la TAE (Tasa Anual Equivalente) incluye también las comisiones y gastos asociados. Es la cifra que realmente refleja el coste total del préstamo. Dos préstamos con el mismo TIN pueden tener TAEs muy distintas si uno incluye comisiones de apertura, seguros u otros costes ocultos.

Ejemplo real: Creditilia ofrece préstamos desde el 4% TIN, pero la TAE real puede subir si se aplican comisiones o seguros añadidos.

2. Calcula cuánto vas a pagar cada mes (y si puedes asumirlo)

Antes de solicitar un préstamo, haz números. Una cuota baja puede parecer cómoda, pero si implica alargar el plazo a muchos años, acabarás pagando mucho más en intereses. Y al revés: una cuota alta puede salir más barata a largo plazo, pero solo si puedes asumirla sin poner en riesgo tu estabilidad económica.

Consejo: No deberías destinar más del 30%-35% de tus ingresos mensuales al pago de deudas (incluyendo hipoteca, préstamos, tarjetas, etc.).

3. Ten en cuenta el plazo: cuanto más largo, más caro

Es tentador pedir el máximo de plazo para reducir la cuota mensual, pero hay truco. Cuanto más tiempo estés pagando, más intereses acabarás pagando. Siempre que puedas, elige el plazo más corto que puedas permitirte sin ahogarte.

Ejemplo: Un préstamo de 10.000€ a 5 años al 8% TAE puede costarte unos 2.100€ en intereses. Si lo reduces a 3 años, podrías ahorrar más de 800€.

4. Cuidado con los minicréditos: caros y con vencimientos cortos

Las plataformas que ofrecen dinero en minutos (como Cozmo, MyKredit o Fidinda) pueden sacarte de un apuro puntual, pero sus intereses son muy elevados. Muchos aplican intereses diarios o TAE de más del 1.000%, lo que puede generar una deuda difícil de controlar si no devuelves el dinero a tiempo.

Solo considera este tipo de préstamos si necesitas una pequeña cantidad, de forma puntual y sabes con certeza que podrás devolverla rápido.

5. Verifica comisiones, seguros y letra pequeña

Algunas entidades aplican comisiones de apertura, gastos de estudio o te obligan a contratar seguros para acceder a mejores condiciones. Lee bien todo antes de firmar. Y si hay cláusulas poco claras, pregunta o desiste.

Ojo con los seguros obligatorios: algunos préstamos bonifican el tipo de interés si contratas un seguro de vida o protección de pagos, pero eso eleva el coste total del crédito.

6. No pidas más de lo que necesitas (ni dejes que te convenzan de hacerlo)

A veces, en el proceso de solicitud, te ofrecen más dinero del que pediste inicialmente. Es tentador, pero eso implica asumir una deuda más alta, más intereses y más riesgo. Pide solo lo necesario y justificado.

Preguntas frecuentes

¿Qué préstamo personal tiene el interés más bajo en diciembre de 2025?

Creditilia y Fintonic ofrecen las mejores TAE para perfiles solventes, con tipos por debajo del 6%.

¿Cuál es el más rápido de obtener?

MyKredit, Cozmo y Crezu permiten tener el dinero en menos de 24 horas, aunque con intereses más altos.

¿Hay préstamos sin intereses?

Sí, Crezu puede ofrecer el primer crédito con TAE del 0% si cumples los requisitos.

¿Puedo pedir un préstamo sin cambiar de banco?

Sí, casi todas las opciones analizadas permiten mantener tu cuenta actual.

¿Cuál es el mejor préstamo personal que puedo pedir en diciembre de 2025?

El mejor préstamo personal de diciembre depende de tres factores clave: tu perfil financiero, el importe que necesitas y la urgencia con la que lo requieres. Si buscas el tipo de interés más bajo, las opciones más competitivas este mes son las de Plazo, Creditilia y Fintonic, que ofrecen una TAE desde el 4,12% y el 5,99% respectivamente, siempre que tu historial crediticio sea solvente. Para quienes valoran comparar varias ofertas antes de decidir, plataformas como Creditio o Crezu permiten acceder a múltiples propuestas tras una única solicitud, sin comisiones añadidas y con respuesta rápida.

Por otro lado, si necesitas el dinero con inmediatez, entidades como MyKredit o Cozmo facilitan la concesión de microcréditos en cuestión de minutos, aunque con costes mucho más elevados y plazos muy cortos. Y si tu objetivo es financiar un proyecto grande con tranquilidad —una reforma, un coche o estudios—, Cetelem ofrece hasta 60.000 euros a largo plazo con condiciones transparentes y un proceso totalmente online.

Como ves, no hay un préstamo único que sirva para todos, pero sí una opción más adecuada según lo que necesites y puedas asumir. Elegir bien implica comparar la TAE real, entender el coste total a devolver y asegurarse de que la cuota encaja en tu presupuesto mensual sin generar sobreendeudamiento.

Estos artículos están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.