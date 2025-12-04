|Plazo — RECOMENDADO
Línea de crédito para gastos del hogar
★★★★★
Flexibilidad y posible cashback
Préstamos
Mejores préstamos personales en diciembre 2025: comparativa actualizada de los más baratos
Si necesitas financiación en diciembre, estos son los préstamos personales con mejores condiciones disponibles en España este mes
Los préstamos personales siguen siendo uno de los productos financieros más solicitados en España, ya sea para financiar una reforma, un coche o afrontar un imprevisto. Diciembre, con la Navidad a la vuelta de la esquina, es un mes especialmente activo en solicitudes de crédito. Hemos analizado las principales plataformas y entidades que operan online, prestando especial atención a la TAE, los plazos de devolución, los importes máximos y las comisiones. Estos son los préstamos más competitivos del mes.
Mejores préstamos personales en diciembre de 2025
Nota: Compara siempre TIN/TAE, comisiones (apertura/estudio), plazos, amortización anticipada y coste total. Verifica si hay vinculación (nómina/seguros) y penalizaciones por demora.
Ideal para: reformas por hitos con pagos variables y necesidad de liquidez flexible.
|Cetelem
|Condiciones
Préstamo reformas del hogar
★★★★★
Entidad líder en consumo
Ideal para: proyectos de reforma completos con oferta especializada.
|Cozmo
|Condiciones
Crédito rápido para el hogar
★★★★☆
Solicitud ágil
Ideal para: quien prioriza rapidez y simplicidad en la solicitud.
|Fintonic
|Condiciones
Broker + app de finanzas
★★★★☆
Un solo formulario
Ideal para: comparar sin repetir solicitudes y elegir la mejor cuota.
|Creditio
|Condiciones
Marketplace de préstamos
★★★☆☆
Múltiples entidades
Ideal para: ampliar abanico de opciones y cerrar la mejor cuota.
|Fidinda
|Condiciones
Préstamo personal
★★★★☆
Cuotas claras
Ideal para: obras con presupuesto cerrado y plazo corto/medio.
|Creditilia
|Condiciones
Solicitud 100% digital
★★★☆☆
Respuesta rápida
Ideal para: quien busca trámite online y rapidez en la decisión.
|Crezu
|Condiciones
Un formulario, múltiples ofertas
★★★★☆
Ahorro de tiempo
Ideal para: tener varias opciones rápidamente y elegir la más competitiva.
|Fidea
|Condiciones
Préstamo para reformas
★★★☆☆
Detalles por confirmar
Ideal para: completar el ranking cuando tengamos logo y URL.
Plazo: préstamos personales 100% online con análisis bancario en tiempo real
Plazo es una fintech que ofrece préstamos personales 100% online, pensados para perfiles que no encajan del todo en la banca tradicional (autónomos, personas sin contrato indefinido, etc.). En lugar de pedir nóminas o papeleo, Plazo analiza tus movimientos bancarios en tiempo real para evaluar tu solvencia y asignarte un límite de crédito que después puedes usar mediante préstamo o tarjeta, normalmente con importes medios y sin posicionarse como opción para perfiles de alto riesgo.
VENTAJAS
- Aprobación rápida y proceso totalmente online.
- Valoración basada en ingresos y gastos reales, no solo en el tipo de contrato.
- Interesante para autónomos y usuarios con ingresos por transferencia.
INCONVENIENTES
- No está orientado a perfiles de riesgo elevado o con historial muy negativo.
- Importe máximo más limitado que otros préstamos personales del mercado.
- Condiciones finales (tipo de interés, límite) pueden variar bastante según el perfil.
Cetelem: interés desde 6,99% TIN para préstamos grandes
Cetelem ofrece financiación desde 6.000€ hasta 60.000€, con un interés competitivo desde el 6,99% TIN (7,22% TAE), especialmente para importes altos y plazos largos. El plazo máximo es de 96 meses y no hay comisiones de apertura ni estudio. Todo el proceso puede realizarse online sin necesidad de cambiar de banco.
VENTAJAS
- Tipos de interés bajos en préstamos altos y largos plazos
- Financiación de hasta 60.000€
- No obliga a cambiar de banco
DESVENTAJAS
- Para importes bajos, los intereses suben notablemente
- Plazos largos solo disponibles a partir de 10.000€
Cozmo: microcréditos inmediatos, pero con TAE desorbitada
Cozmo permite solicitar préstamos rápidos de hasta 300€ para nuevos clientes y hasta 800€ para quienes repiten. La solicitud es completamente online y la aprobación puede ser inmediata, pero la TAE supera el 68.000% debido a su interés diario del 2,2%. Solo se recomienda para urgencias puntuales con devolución rápida.
VENTAJAS
- Aprobación rápida y proceso sin papeleos
- Sin comisiones añadidas por apertura o gestión
- No requiere avales ni nómina
DESVENTAJAS
- TAE extremadamente alta
- Riesgo elevado de sobreendeudamiento
- Penalizaciones severas por impago
Fintonic: préstamos personalizados desde el 5,99% TAE
Fintonic actúa como intermediario financiero y permite solicitar préstamos de entre 1.000€ y 50.000€, a devolver entre 12 y 120 meses. La TAE parte del 5,99% para perfiles muy solventes, pero puede alcanzar el 28,25% en casos menos favorables. Permite recibir ofertas de diferentes entidades tras una única solicitud.
VENTAJAS
- Desde el 5,99% TAE según perfil
- Hasta 50.000€ con plazos de hasta 10 años
- Comparación rápida de ofertas personalizadas
DESVENTAJAS
- El tipo final depende del perfil y puede ser elevado
- No garantiza siempre la mejor oferta disponible
MyKredit: financiación urgente con coste elevado
MyKredit concede minicréditos de hasta 600€ en minutos, y hasta 2.500€ para clientes recurrentes. Aunque la rapidez es su punto fuerte, las condiciones financieras son muy exigentes: la TAE puede superar el 2.900%. El plazo máximo es de solo 4 meses.
VENTAJAS
- Dinero en pocos minutos, sin papeleo
- Acepta perfiles con historial crediticio limitado
- Ampliación progresiva del importe para buenos clientes
DESVENTAJAS
- Coste financiero muy alto
- Plazo de devolución corto
- No apto para financiación recurrente ni importes altos
Creditio: acceso a múltiples ofertas desde una sola plataforma
Creditio permite solicitar hasta 75.000€ con plazos entre 61 días y 6 años. Ofrece una TAE desde el 7% hasta el 35%, en función de la entidad que apruebe el préstamo. La plataforma no cobra comisiones y permite comparar sin compromiso.
VENTAJAS
- Comparación rápida con múltiples prestamistas
- Hasta 75.000€ sin cambiar de banco
- Sin comisiones por el uso de la plataforma
DESVENTAJAS
- La oferta depende completamente del perfil del solicitante
- Algunas entidades asociadas aplican comisiones propias
Fidinda: préstamos rápidos con TAE superior al 80%
Fidinda ofrece préstamos de entre 1.000€ y 5.000€ con plazos de 3 a 24 meses. Su interés nominal es del 60%, lo que equivale a una TAE de entre el 80% y el 85%. Está enfocado en personas que necesitan liquidez inmediata, pero no es una solución económica.
VENTAJAS
- Dinero rápido y sin necesidad de cambiar de entidad
- Proceso sencillo con respuesta casi inmediata
- Ideal para cubrir imprevistos de corto plazo
DESVENTAJAS
- Intereses muy elevados
- No recomendable para financiar a medio o largo plazo
- Coste total del crédito significativamente alto
Creditilia: préstamos desde el 4,12% TAE si tu perfil es solvente
Creditilia colabora con más de 20 entidades y ofrece préstamos de entre 500€ y 50.000€, con plazos de 3 a 96 meses. Su TAE puede ir desde el 4,12% hasta cifras mucho más elevadas, dependiendo de la entidad final. No cobra comisiones por su servicio.
VENTAJAS
- TAE baja disponible para buenos perfiles
- Sin costes de apertura, estudio ni cancelación
- Amplio rango de importes y plazos
DESVENTAJAS
- TAE elevada en perfiles con menos solvencia
- Ofertas orientativas hasta que se realiza la evaluación final
Crezu: primer crédito sin intereses y comparador online
Crezu ofrece préstamos entre 91 y 120 días, con una TAE que oscila entre el 0% y el 36%. Su propuesta más destacada es el primer préstamo sin coste para nuevos clientes. Actúa como intermediario y no cobra por el servicio.
VENTAJAS
- Posibilidad real de crédito sin intereses
- Funciona todos los días del año
- Comparación automatizada y sin papeleos
DESVENTAJAS
- No es una entidad financiera, solo un comparador
- Plazos muy cortos (máximo 120 días)
- Información completa solo al final del proceso
Fidea: préstamos flexibles con TAE desde 0% hasta 212%
Fidea ofrece préstamos personales desde 500€ hasta 30.000€, con plazos de devolución de 3 a 96 meses. Aunque anuncian una TAE desde el 0%, la mayoría de usuarios se enfrentan a tipos mucho más altos, como el 81% en su ejemplo real.
VENTAJAS
- Amplio rango de importes y plazos disponibles
- No aplica comisiones por el uso del servicio
- Ofertas personalizadas tras evaluación
DESVENTAJAS
- TAE real muy variable y frecuentemente elevada
- La oferta inicial puede no reflejar el coste final real
- No está claro qué entidades respaldan las ofertas
¿Cómo elegir el mejor préstamo personal?
Elegir un préstamo personal no es solo cuestión de fijarse en el tipo de interés más bajo. Un crédito puede parecer atractivo a primera vista, pero esconder costes adicionales o condiciones poco favorables si no se analiza bien. Estas son las claves que deberías tener en cuenta antes de firmar nada:
1. Fíjate en la TAE, no solo en el TIN
El TIN (Tipo de Interés Nominal) indica cuánto te van a cobrar por prestarte el dinero, pero la TAE (Tasa Anual Equivalente) incluye también las comisiones y gastos asociados. Es la cifra que realmente refleja el coste total del préstamo. Dos préstamos con el mismo TIN pueden tener TAEs muy distintas si uno incluye comisiones de apertura, seguros u otros costes ocultos.
Ejemplo real: Creditilia ofrece préstamos desde el 4% TIN, pero la TAE real puede subir si se aplican comisiones o seguros añadidos.
2. Calcula cuánto vas a pagar cada mes (y si puedes asumirlo)
Antes de solicitar un préstamo, haz números. Una cuota baja puede parecer cómoda, pero si implica alargar el plazo a muchos años, acabarás pagando mucho más en intereses. Y al revés: una cuota alta puede salir más barata a largo plazo, pero solo si puedes asumirla sin poner en riesgo tu estabilidad económica.
Consejo: No deberías destinar más del 30%-35% de tus ingresos mensuales al pago de deudas (incluyendo hipoteca, préstamos, tarjetas, etc.).
3. Ten en cuenta el plazo: cuanto más largo, más caro
Es tentador pedir el máximo de plazo para reducir la cuota mensual, pero hay truco. Cuanto más tiempo estés pagando, más intereses acabarás pagando. Siempre que puedas, elige el plazo más corto que puedas permitirte sin ahogarte.
Ejemplo: Un préstamo de 10.000€ a 5 años al 8% TAE puede costarte unos 2.100€ en intereses. Si lo reduces a 3 años, podrías ahorrar más de 800€.
4. Cuidado con los minicréditos: caros y con vencimientos cortos
Las plataformas que ofrecen dinero en minutos (como Cozmo, MyKredit o Fidinda) pueden sacarte de un apuro puntual, pero sus intereses son muy elevados. Muchos aplican intereses diarios o TAE de más del 1.000%, lo que puede generar una deuda difícil de controlar si no devuelves el dinero a tiempo.
Solo considera este tipo de préstamos si necesitas una pequeña cantidad, de forma puntual y sabes con certeza que podrás devolverla rápido.
5. Verifica comisiones, seguros y letra pequeña
Algunas entidades aplican comisiones de apertura, gastos de estudio o te obligan a contratar seguros para acceder a mejores condiciones. Lee bien todo antes de firmar. Y si hay cláusulas poco claras, pregunta o desiste.
Ojo con los seguros obligatorios: algunos préstamos bonifican el tipo de interés si contratas un seguro de vida o protección de pagos, pero eso eleva el coste total del crédito.
6. No pidas más de lo que necesitas (ni dejes que te convenzan de hacerlo)
A veces, en el proceso de solicitud, te ofrecen más dinero del que pediste inicialmente. Es tentador, pero eso implica asumir una deuda más alta, más intereses y más riesgo. Pide solo lo necesario y justificado.
Preguntas frecuentes
¿Qué préstamo personal tiene el interés más bajo en diciembre de 2025?
Creditilia y Fintonic ofrecen las mejores TAE para perfiles solventes, con tipos por debajo del 6%.
¿Cuál es el más rápido de obtener?
MyKredit, Cozmo y Crezu permiten tener el dinero en menos de 24 horas, aunque con intereses más altos.
¿Hay préstamos sin intereses?
Sí, Crezu puede ofrecer el primer crédito con TAE del 0% si cumples los requisitos.
¿Puedo pedir un préstamo sin cambiar de banco?
Sí, casi todas las opciones analizadas permiten mantener tu cuenta actual.
¿Cuál es el mejor préstamo personal que puedo pedir en diciembre de 2025?
El mejor préstamo personal de diciembre depende de tres factores clave: tu perfil financiero, el importe que necesitas y la urgencia con la que lo requieres. Si buscas el tipo de interés más bajo, las opciones más competitivas este mes son las de Plazo, Creditilia y Fintonic, que ofrecen una TAE desde el 4,12% y el 5,99% respectivamente, siempre que tu historial crediticio sea solvente. Para quienes valoran comparar varias ofertas antes de decidir, plataformas como Creditio o Crezu permiten acceder a múltiples propuestas tras una única solicitud, sin comisiones añadidas y con respuesta rápida.
Por otro lado, si necesitas el dinero con inmediatez, entidades como MyKredit o Cozmo facilitan la concesión de microcréditos en cuestión de minutos, aunque con costes mucho más elevados y plazos muy cortos. Y si tu objetivo es financiar un proyecto grande con tranquilidad —una reforma, un coche o estudios—, Cetelem ofrece hasta 60.000 euros a largo plazo con condiciones transparentes y un proceso totalmente online.
Como ves, no hay un préstamo único que sirva para todos, pero sí una opción más adecuada según lo que necesites y puedas asumir. Elegir bien implica comparar la TAE real, entender el coste total a devolver y asegurarse de que la cuota encaja en tu presupuesto mensual sin generar sobreendeudamiento.
