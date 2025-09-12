Marruecos duplicará su producción de aceitunas esta temporada

La producción de aceitunas experimentará un auge récord, duplicándose en comparación con temporadas anteriores, por lo que se espera que bajen los precios de cara al consumo por los ciudadanos, según fuentes gubernamentales. También se espera que la producción de dátiles aumente un 50%, mientras que la de hortalizas se incrementará en un20% y la de cítricos, un 25%.

El presidente del Ejecutivo, Akhannouch, en una reciente entrevista, enfatizó que estas cifras contribuirán directamente a la creación de puestos de trabajo y a la reducción de las tasas de desempleo, además de impulsar el crecimiento de la economía nacional, en un 4,6% para el próximo año.