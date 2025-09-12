José Elías, millonario, te enseña como pedirle dinero a un banco: "No le queda más remedio que aguantar"

El empresario José Elías, conocido por sus contundentes análisis financieros, ha vuelto a sacudir las convenciones con una recomendación que desafía la lógica bancaria tradicional. La mejor estrategia para un negocio no es pedir dinero al banco cuando se está ahogado, sino hacerlo en momentos de solvencia, cuando la urgencia no aprieta. Con esta premisa, Elías desmonta una de las creencias más arraigadas en la relación entre las empresas y las entidades de crédito, apostando por la anticipación como la herramienta más poderosa. Esta perspectiva disruptiva es parte de su filosofía para el éxito, con la que a menudo ofrece lecciones a jóvenes sobre modelos de negocio que considera equivocados.

De hecho, el empresario pone el foco en uno de los productos más extendidos y, a su juicio, peligrosos: la póliza de crédito. Aunque se percibe como un colchón de seguridad flexible, en realidad es un espejismo. Elías subraya que el banco se reserva el derecho de cancelarla en el peor momento posible, es decir, cuando la situación económica del cliente se debilita. De este modo, el supuesto salvavidas desaparece justo cuando el agua amenaza con cubrirlo todo, dejando al empresario en una posición de máxima vulnerabilidad.

Frente a este escenario, la jugada maestra, según expone el propio empresario en una intervención en el podcast Búscate la vida, reside en formalizar un crédito a largo plazo (por ejemplo, a siete años) cuando la empresa goza de una salud financiera robusta. Esta maniobra altera por completo las reglas del juego, ya que a diferencia de la póliza, un préstamo a plazo fijo obliga a la entidad a mantener las condiciones durante toda la vida del contrato. De esta forma, el banco queda atado por el acuerdo suscrito y no puede retirar la financiación de manera unilateral ante futuras dificultades.

De la urgencia a la estrategia: el cambio de paradigma financiero

En esencia, la propuesta de Elías supone una inversión de roles fundamental. Ya no es el empresario quien acude al banco en una posición de debilidad para solicitar ayuda, sino que se anticipa a las posibles crisis futuras negociando desde una posición de fortaleza. El préstamo deja de ser un recurso de emergencia para convertirse en un activo estratégico, un capital garantizado al que se podrá recurrir si los tiempos se tuercen, sin depender del criterio o la voluntad de la entidad bancaria en ese preciso instante. Esta mentalidad proactiva es fundamental en su enfoque general, donde el secreto de la riqueza según José Elías no depende tanto de los ingresos como de la inteligencia financiera para gestionarlos.

En definitiva, se trata de construir una sólida muralla financiera en tiempos de bonanza, garantizando así un colchón de liquidez que no dependa de la discrecionalidad del banco. Es una lección que subraya la importancia de la previsión y que blinda la autonomía del negocio frente a las turbulencias del mercado, asegurando que, cuando el viento sople en contra, se disponga de los recursos necesarios para navegar la tormenta.