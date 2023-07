El mayor fondo de inversión del mundo avisa: los tipos subirán entre dos y tres veces más este año

Blackrock, el mayor gestor de activos del mundo, prevé que la Reserva Federal (Fed) realice dos subidas más de tipos en 2023 y que el Banco Central Europeo (BCE) los suba entre dos y tres veces más este ejercicio. Con estas subidas, prevén en Estados Unidos un horizonte donde los tipos alcancen el 5,75% y en el caso de Europa creen que podrían llegar al 4,75%.

Los analistas de la gestora también prevén que las bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos no lleguen hasta, por lo menos, el tercer trimestre y que en el caso de la zona del euro, estos descensos no se produzcan hasta la segunda mitad del año. "Los bancos centrales ya no van a acudir al rescate de las economías cuando entren en recesión", ha dicho García-Díaz, que considera que la recesión se verá en los dos lados del Atlántico, aunque será "más aguda en la eurozona" y "pondrá más riesgos en algunos activos", ha explicado Javier García-Díaz, responsable de ventas de BlackRock para Iberia en un encuentro informativo para analizar las perspectivas del segundo semestre.

"Vemos los niveles de inflación subyacente (la que no tiene en cuenta productos energéticos, ni alimentos no elaborados por su volatilidad) elevados" ha apuntado García-Díaz para señalar, que se muestran más "cautos" que otros analistas respecto a la evolución de los tipos. Con este contexto, la gestora a corto plazo (entre seis y doce meses) apuesta, dentro de la renta variable, por mercados emergentes frente a desarrollados y "sobrepondera" el factor calidad; mientras que en renta fija prefieren la deuda emergente en moneda local, mientras que "sobrepondera" el tramo corto de EE.UU. y están "neutrales" en europea.