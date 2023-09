Los ministros no predican con el ejemplo: ninguno de sus coches particulares es eléctrico y tienen doce años de media

Ninguno de los ministros del Gobierno en funciones declara poseer un vehículo eléctrico privado, pese a los ambiciosos objetivos fijados en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) en relación a este tipo de movilidad, y la edad media de este parque móvil ronda los 12 años.

En el borrador de actualización del PNIEC, el Ejecutivo elevó el objetivo de vehículos eléctricos en España en 2030 a 5,5 millones de unidades, mientras que la Ley de Cambio Climático obliga a muchas ciudades a implantar zonas de bajas emisiones (ZBE) con limitaciones al tráfico, por muchas de las cuales no podrían circular los ministros con sus actuales coches particulares.

Según datos incluidos en sus respectivas declaraciones de bienes y patrimonio al Congreso de los Diputados, ninguno de los ministros con coche privado tiene un eléctrico y sólo seis de los 22 pueden circular sin restricciones con su vehículo en los lugares en los que declaran tener viviendas, asegura el análisis hecho por AutoScout24, el portal especialista en vehículo usado de Sumauto. Muchas de esas poblaciones tienen ya implantadas ZBE o áreas con restricciones de circulación, como Madrid360, y, sin embargo, los vehículos con etiqueta ECO o CERO escasean entre los ministros, a pesar de que con esa etiqueta estarían a salvo de las limitaciones al tráfico propulsadas, paradójicamente, por el propio Ejecutivo.

Hasta 23 años de antigüedad

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, declara tener un Volkswagen Golf de 2014 y un Volkswagen Tiguan de 2013, ambos con etiqueta C, y, por tanto, no afectados por las restricciones de A Coruña, donde tiene vivienda en propiedad.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, declara un Peugeot 307 del 2007, un Peugeot 5008 del 2011 y un Renault Clio híbrido de 2023. De estos tres, sólo el Clio podría moverse sin restricciones por Madrid y Baleares, al tener etiqueta ECO.

Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, conserva un Seat Ibiza de 2006 y un Volkswagen Passat de 2010. En la declaración no se especifica el tipo de combustible de ambos vehículos, por lo que, dependiendo del modelo, podrían ser etiqueta B o C.

Raquel Sánchez (Transportes), con un Volkswagen Tiguan de 2013 y casa en Gavá (Barcelona); Pilar Alegría (Educación), con un Renault Clio de 2014 y casas en Zaragoza y Castellón y Héctor Gómez (Industria), con un Mercedes GLA de 2017 y vivienda en Santa Cruz de Tenerife, son los otros tres ministros que pueden circular libremente con sus coches privados donde declaran residencias.

El más viejo

Según la misma fuente, el coche más contaminante es el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que declara un Nissan Primera del 2000, es decir, un vehículo con 23 años de antigüedad sin etiqueta medioambiental. El segundo coche más antiguo y contaminante es de la ministra de Defensa, Margarita Robles, un Hyundai Getz de 2002, carente igualmente de distintivo medioambiental. El tercer vehículo más antiguo es el que posee el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, un Volvo S80 de 2011, cuyo combustible no se detalla y que podría ser etiqueta C, si es gasolina, o B, si es diésel. Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Félix Bolaños (Presidencia) declaran coches del 2015, el primero un BMW Serie 5 y el segundo un Nissan X-Trail, ambos etiqueta C y que, por tanto, también tendría limitada su circulación.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y los titulares de Exteriores (José Manuel Albares), Ciencia e Innovación (Diana Morant), Cultura (Miquel Iceta), Derechos Sociales (Ione Belarra) y Sanidad (José Miñones) declaran no tener vehículo en propiedad actualmente.