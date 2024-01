Montero, dispuesta a condonar deuda autonómica, pero no a crear el fondo que exigen Page, Moreno, Mazón y Miras

Habrá condonación de deuda autonómica si las comunidades lo piden, pero nada que hablar sobre el fondo de nivelación que exigen autonomías de todo signo político, como Andalucía, Valencia y Murcia, del PP o Castilla-La Mancha, del PSOE. Así se lo ha hecho saber oficialmente y en el Congreso de los Diputados la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha asegurado que el Estado está dispuesto a asumir parte de la deuda que las comunidades autónomas tienen con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero que el ansiado fondo extra que compense infrafinanciaciones entre regiones -que reclamaron ayer los presidentes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia- no está en la agenda inmediata del Ejecutivo, ya que no está contemplado en el acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar, y sólo se prevé aprobar fondos adicionales a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que compensen los menores recursos que llegan a algunos territorios.

"No había un acuerdo en este sentido", ha confirmado Montero ante los periodistas que le han cuestionado sobre este asunto. "Mientras no se produzca la reforma del sistema de financiación autonómica, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades Autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado", aunque no ha dejado claro si dichas Cuentas de 2024 incluirán definitivamente el fondos de nivelación o serán partidas asignadas. "Nuestra propuesta, hasta que se reforme el modelo de financiación, es iniciar un proceso de trabajo con los territorios para ver la incidencia que tuvieron esos recortes del anterior Ejecutivo del PP", ha incidido, desviando hacia el Gobierno de Mariano Rajoy la culpabilidad sobre esta situación.

Montero ha avanzado que en el mes de febrero iniciará las reuniones con las comunidades autónomas para abordar las medidas de condonación, porque "hay elementos que tendremos que discutir". Se ha referido en concreto a la absorción de parte de la deuda asumida por las comunidades autónomas durante la crisis, ya sea con el FLA o con las entidades financieras, que, según ha recalcado, no afectará "al endeudamiento global del país" porque "reasigna los recursos, devuelve autonomía financiera a las regiones, que ahora podrán volver al mercado, y da mayor margen de acción a las comunidades autónomas al liberarles del pago de esa deuda".

Ayer mismo, aprovechando su paso por Fitur, se celebró de forma extraoficial una minicumbre autonómica entre los presidentes de Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia, en la que acordaron exigir al Ejecutivo un fondo extra de compensación por la "infrafinanciación" que sufren por el actual modelo de financiación que, según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), debería iniciarse con unos 3.000 millones de euros anuales aportados por el Estado. Montero ha hecho oídos sordos y se ha limitado a hacer un "llamamiento sincero" a la "racionalidad" para "intentar consensuar posturas" que permitan aprobar una reforma de la financiación autonómica que garantice la igualdad entre territorios.

Para ello, confía en que el PP no rehuya este debate sobre financiación y que se sienten a la mesa de negociación "con una posición única y no diecisiete", recordando que ella misma hace unos meses planteó este tema en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ante la petición de algunas comunidades, y "me dijeron que no". Montero ha señalado que si el PP tiene una propuesta para reformar el sistema de financiación le gustaría conocerla al afirmar que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ya rechazó en su día crear una mesa de negociación con el PSOE.