Montse Cespedosa, experta en finanzas: esta es la razón por la que a partir de este mes vas a cobrar la nómina uno o dos días antes

Si notas que este mes tu nómina ha llegado antes de lo habitual, no es casualidad. Desde el 9 de octubre de 2025 los bancos españoles deben aplicar una nueva normativa europea que obliga a que todas las transferencias sean inmediatas y funcionen las 24 horas del día, los siete días de la semana. La asesora financiera Montse Cespedosa con más de 160 000 seguidores en TikTok bajo el usuario @montse_cespedosa, ha explicado en uno de sus vídeos por qué esta medida puede hacer que cobres uno o dos días antes.

¿Qué ha cambiado en las transferencias bancarias?

El 9 de octubre entró en vigor en España la aplicación del Reglamento (UE) 2024/886, que obliga a los bancos de la zona euro a ofrecer transferencias inmediatas, también llamadas "instant payments". Según el Banco de España, estas operaciones deben completarse en un máximo de diez segundos, incluso en fines de semana y festivos.

Esto significa que cualquier pago emitido por una empresa o un particular siempre que se use el canal de transferencia inmediata debe llegar al destinatario en tiempo real. La medida busca modernizar el sistema de pagos europeo y eliminar los retrasos tradicionales que dependían de los días hábiles bancarios.

La explicación de Montse Cespedosa

En uno de sus últimos vídeos, Montse Cespedosa, asesora financiera desde 1995 y experta hipotecaria, resume el cambio con un lenguaje claro y directo:

“Este mes la nómina te caerá entre uno o dos días antes. Desde el 9 de octubre, por normativa del Banco de España, todas las transferencias tienen que tardar como máximo 10 segundos, incluidas las nóminas. Ya no colará lo de los fines de semana y festivos, porque es 24/7.” La creadora subraya que este nuevo sistema “ha llegado para quedarse” y que, a partir de ahora, los pagos serán más rápidos de forma permanente.

¿Significa esto que todos cobrarán antes la nómina?

No necesariamente. La normativa permite que los pagos se procesen en segundos, pero no obliga a las empresas a emitir las nóminas antes de lo habitual. En la práctica, si una empresa utiliza una transferencia inmediata para abonar el salario, este se reflejará casi al instante en la cuenta del trabajador, aunque sea fin de semana o festivo.

Sin embargo, si la compañía mantiene su calendario habitual y emite la nómina mediante una transferencia estándar, el abono se producirá el mismo día fijado, aunque ahora pueda realizarse sin demoras por horarios bancarios.

El Banco de España confirma que las transferencias inmediatas ya están disponibles en la mayoría de entidades y que su uso debe tener un coste igual o inferior al de las transferencias ordinarias, según lo establecido en el reglamento europeo.

Cómo saber si tu banco y tu empresa aplican las transferencias inmediatas

Verifica que tu entidad está adherida al sistema SEPA Instant Credit Transfer , que permite recibir fondos en segundos.

, que permite recibir fondos en segundos. Pregunta a tu empresa si utiliza este tipo de transferencia para el pago de nóminas.

C omprueba si tu banco cobra comisión por transferencias inmediatas ; la normativa impide que cuesten más que las ordinarias, pero algunas entidades aún están adaptando sus políticas.

; la normativa impide que cuesten más que las ordinarias, pero algunas entidades aún están adaptando sus políticas. Recuerda que el servicio funciona 24 horas al día, 365 días al año, por lo que ya no habrá retrasos por fines de semana o festivos.

Un cambio estructural en la forma de cobrar

La nueva normativa no solo agiliza los pagos de nóminas, sino que marca un antes y un después en la velocidad de los movimientos bancarios en Europa. Con la digitalización financiera en pleno auge, las transferencias inmediatas se consolidan como el nuevo estándar de los pagos electrónicos.