El motivo por el que tu pensión de jubilación no subirá finalmente este año 2025

Pedro Sánchez vuelve a estar en boca de todos los españoles. El famoso decreto ómnibus impulsado por su Ejecutivo, ha resultado ser todo un fracaso. Este decreto incluía varias leyes nuevas y reformas de diferentes ámbitos, algo que no han visto con buen ojo desde PP y Junts, que finalmente decidieron oponerse a este nuevo decreto ley este miércoles en el Congreso de los Diputados. Desde el Gobierno pretendían aprobar al mismo tiempo una serie de reformas de los más dispares.

MADRID.-Las pensiones subirán un 2,8% en enero, pero en febrero se recortarán, tras decaer el decreto Europa Press

Además de la revalorización en las pensiones prevista para este año 2025, este decreto ómnibus incluía la prórroga de las ayudas al transporte público o la prohibición de cortes de suministros básicos a personas vulnerables. El ejecutivo de Sánchez también incluyó en este nuevo decreto ley el polémico impuesto destinado a las grandes energéticas.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha podido conseguir finalmente los apoyos necesarios para sacar adelante un decreto ley, que iba a permitir que millones de españoles se beneficiaran de una subida del 2,8% en sus pensiones de este año. Parece que esto no sucederá próximamente, y esta será la cantidad que cobrarán a partir de ahora las personas que estén disfrutando de una pensión en España.

¿Qué cantidad de pensión cobraré este año 2025?

Actualmente son más de 12 los millones de personas que están cobrando en España una pensión contributiva. Estaba previsto que este tipo de pensiones subieran este año un 2,8%, después de que el Gobierno aprobara el pasado mes de diciembre este incremento igualando de esta forma la subida del IPC. Desde el Ejecutivo encabezado por Sánchez también aprobaron una subida del 6% para las pensiones mínimas; y tanto las pensiones no contributivas como el Ingreso Mínimo Vital iban a subir hasta un 9%.

Hombre jubilado con una carta istock

Con esta revalorización del 2,8%, el Gobierno pretendía compensar a los pensionistas ante la mencionada subida de inflación prevista para este año. De esta forma evitaría que millones de personas en España disminuyeran su poder adquisitivo debido al incremento del IPC. Sin embargo, esto finalmente no sucederá. El aumento de casi 600 euros anuales previsto para las pensiones no contributivas no se producirá, y los jubilados no podrán ver cómo sus 1.441 euros al mes se convierten en 1481 euros mensuales.

¿Qué pasa con las pensiones del mes de enero de 2025?

El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez no ha podido ocultar su decepción tras el duro varapalo sufrido este miércoles en el Congreso de los Diputados, aunque ha tratado de calmar las aguas ante el enorme revuelo generado en España tras conocer esta decisión. Desde el Gobierno han asegurado que a los millones de jubilados que actualmente están cobrando una pensión en España, no les afectará el hecho de que esta medida no haya salido adelante a la hora de cobrar su pensión correspondiente al mes de enero.

Ola de frío en Sevilla Rocío Ruz Europa Press

Los pensionistas podrán beneficiarse durante este primer mes del año de la subida del 2,8% prevista, ya que el decreto ley que la regulaba ha estado vigente hasta este mismo miércoles. Es por ello que, aunque esto no se repetirá en el próximo mes de febrero, los pensionistas en nuestro país ingresarán este primer mes algo más de los 1.441 euros fijados en el año 2024. Habrá que esperar algunas semanas para ver si finalmente el Gobierno consigue aprobar un real decreto que regule la subida de las pensiones que tenían prevista de cara a este nuevo año 2025.