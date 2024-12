El motor invisible detrás de los grandes eventos

Finales de septiembre, el estadio Metropolitano reúne a miles de aficionados para presenciar el derbi que enfrentará a Atlético de Madrid y Real Madrid. Tanto es así que resulta difícil sentarse a tomar algo en la zona de restauración, por no hablar de caminar entre las miles de personas que tiñen de rojo y blanco los alrededores. Así que encontrarme con mi hermana para disfrutar del prepartido es una auténtica proeza.

Ambos venimos en metro, aunque descartamos encontrarnos en una estación intermedia porque no nos atrevemos a desafiar a la muchedumbre que cada fin de semana pone a prueba la capacidad de la línea siete.

Durante el trayecto nos comunicamos por teléfono -todavía me sorprende la calidad de la red en un suburbano desbordado de usuarios- y quedamos junto a la réplica del avión que homenajea al Atlético de Aviación en uno de los laterales. Pero, como no podía ser de otra manera, la instalación ha sido elegida como punto de encuentro por otros centenares de aficionados y no conseguimos encontrarnos.

Volvemos a hablar por teléfono -aunque parezca mentira, la red sigue funcionando perfectamente- y quedamos en alejarnos y compartir nuestra localización.

Finalmente nos encontramos. Ya queda menos de una hora para el inicio del partido, y nos dirigimos hacia esas localidades de siempre, donde compartiremos 100 minutos de emoción con otros 70.000 hinchas que ese domingo contemplan un empate a uno.

De vuelta a casa es difícil encontrar a alguien que no esté con el móvil, ya sea compartiendo vídeos del ambiente o dando su opinión sobre aquella jugada polémica.

Cuando llego a casa, exhausto como si hubiera corrido tras la pelota, reparo en el valor de las infraestructuras que hicieron posible que me encontrase con mi hermana en un espacio que, de un minuto para otro, pasó de estar desierto a albergar al equivalente a la población de una capital de provincia. Una población que, además, hace un uso intensivo de la red durante ese tiempo.

Da igual que se trate de una final de la Champions o de un concierto de Taylor Swift, las emociones que despiertan estos eventos son tales que la conectividad debe estar a la altura de un mundo que, nos guste o no, habla en digital. Los espectadores ya no solo disfrutan el momento, ahora también lo comparten en tiempo real, suben videos a TikTok o Instagram, buscan información sobre el recinto... De hecho, según datos recientes, hasta el 80% del tráfico móvil se genera en espacios interiores.

En ese contexto, las infraestructuras de telecomunicaciones gestionadas por operadores neutros como Cellnex se han convertido en el motor que hace posible esta revolución. Y es que estas soluciones ofrecen servicio en condiciones extremas, pudiendo ser utilizados por todos los operadores y usuarios, asegurando la conectividad en los contextos más complejos.

Tanto la conectividad del metro que nos llevó al Metropolitano como la conexión de red que disfrutamos 70.000 usuarios concentrados en el estadio fue posible gracias a Cellnex.

Conexión donde sea, cuando sea: el desafío de las nuevas telecomunicaciones

En grandes eventos o espacios con alta densidad de público, la demanda suele superar la capacidad de la redes, generando problemas de cobertura, velocidad y fiabilidad. Aquí, tecnologías que ofrezcan soluciones escalables y eficientes para cubrir la demanda de datos, son cruciales. Soluciones como los sistemas de antenas distribuidas (DAS, por sus siglas en inglés) densifican las redes a medida de zonas concretas para garantizar la conectividad en entornos muy concurridos o en espacios subterráneos como túneles o aparcamientos.

Un elemento diferenciador de estas infraestructuras es el modelo de red neutra, que permite a todos los operadores móviles ofrecer sus servicios bajo una misma infraestructura, asegurando que los usuarios disfruten de una conexión de calidad sin importar su proveedor. Cellnex ha liderado el despliegue de estas redes en espacios emblemáticos como el mencionado estadio Metropolitano, el sevillano Benito Villamarín o el metro de París. En espacios con tanta afluencia de gente, la conectividad móvil no solo facilita la interacción social, sino también la logística y la seguridad.

La tecnología DAS y las small cells no son solo una solución temporal para eventos masivos, sino una inversión estratégica para infraestructuras. Su uso ya está transformando espacios como hospitales, oficinas, centros comerciales o edificios históricos en entornos plenamente conectados. Por ejemplo, en el Old War Office de Londres, un edificio protegido, Cellnex logró mimetizar con la infraestructura 160 mini antenas de baja potencia para garantizar conectividad 4G y 5G, demostrando que la tecnología puede integrarse incluso en los contextos más desafiantes.

En un futuro donde la conectividad será necesaria que nunca, estas tecnologías seguirán siendo el motor que lo haga posible. Mientras tanto, no volveré a tener problemas para encontrarme con mi hermana en nuestra próxima excursión al Metropolitano.