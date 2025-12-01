Si he cotizado más de 15 años a la Seguridad Social y tengo menos de 65, ¿puedo jubilarme?

El trabajo es una parte fundamental de nuestra vida. Además de ocupar un periodo muy largo de ella (unos 38 años), es un lugar en el que socializamos y aprendemos a convivir con personas de todo tipo. Si tienes suerte, la compañía y el ambiente harán tolerables los turnos más largos y cansados, pero si no la tienes, pasar 40 horas semanales en una oficina puede convertirse en una pesadilla y perjudicar tu salud física y mental.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Para tener la pensión de jubilación contributiva en nuestro país es fundamental haber cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social. Aunque este es quizás el requisito más conocido por los españoles, no es el único para obtener la tan ansiada jubilación y lo que no todos saben es que para ello es necesario cumplir con la edad legal ordinaria.

¿Puedo jubilarme antes de los 65 años?

Si quieres cobrar la pensión contributiva en España, debes, además de cumplir con el mínimo de cotización, haber trabajado al menos dos años en los 15 previos a la fecha de tu jubilación. La edad legal ordinaria en nuestro país está entre los 65 y 67 años dependiendo de los años cotizados. Sin embargo, hay quienes se preguntan si, aún cumpliendo con los dos requisitos mencionados previamente, pueden pedir la pensión siendo menores de 65 años.

La respuesta es que no. Si tienes solo 15 años cotizados, no tienes derecho a recibir una pensión porque no cumples con el requisito de edad. Aunque hay excepciones muy puntuales, como te conceden un grado de discapacidad superior al 45%. En ese caso, la pensión no sería la general, sino una por discapacidad o incapacidad en otros casos.

¿Cómo funciona la jubilación anticipada?

La única vía para jubilarte antes de tu edad legal es a través de la llamada jubilación anticipada. Aunque muchos escojan esta vía para terminar su carrera laboral, implica penalizaciones en la pensión. Las condiciones para poder acceder a este tipo de prestación son:

- Tener al menos 35 años cotizados

- Que de los últimos 15 años previos a la jubilación hayas cotizado al menos dos

- Cumplir con la edad mínima: en España actualmente puedes adelantar tu jubilación hasta dos años antes de tu edad legal.

Jubilación anticipada involuntaria

La jubilación anticipada involuntaria es una modalidad destinada a trabajadores que deben dejar su empleo por causas ajenas a su voluntad, como despidos colectivos (ERE), despidos por causas objetivas, extinción del contrato por cierre de la empresa o situaciones similares debidamente acreditadas. Para acceder a ella, la persona debe encontrarse inscrita como demandante de empleo tras la extinción laboral y la causa del cese debe ser considerada involuntaria según la normativa.

Esta modalidad permite adelantar la jubilación hasta 4 años respecto a la edad legal, lo que en la práctica puede situar la jubilación alrededor de los 61–63 años, dependiendo del año y de los años cotizados.

Para poder acogerse a esta jubilación es necesario haber cotizado al menos 33 años, de los cuales al menos dos deben haberse cotizado dentro de los 15 años previos al hecho causante. Además, la pensión resultante no puede ser inferior a la pensión mínima que le correspondería al trabajador a la edad ordinaria. Aunque es más favorable que la jubilación anticipada voluntaria, también aplica coeficientes reductores, que disminuyen la cuantía de la pensión en función de los meses de adelanto y del total de años cotizados.