La OCDE certifica el fracaso del cohete de Sánchez: España, campeona del índice de miseria

España lidera la eurozona en el índice de miseria, según datos de Bloomberg. El índice de miseria, creado por el economista Arthur Okun, es un indicador económico que se calcula sumando la tasa de desempleo desestacionalizada y la tasa de inflación anual. Desde hace décadas sirve como medida de la salud económica de un país y de las dificultades económicas del ciudadano medio, como explica la Reserva Federal.

El cohete de Sánchez muestra un índice de miseria de 15,1% en el último dato de junio, significativamente superior a Grecia, 12,9%, Portugal, 9,3%, Italia 7,6%, la media de la Unión Europea, 8,7% o la media de la zona euro, 8,9%. El cohete de Sánchez va fatal. No solo es que España sea campeona en índice de miseria, sino que además la diferencia con el resto de los países se ensancha, ya que en el caso de Grecia y Portugal se reduce ligeramente la tasa, y en Italia baja de manera importante. Menudo exitazo de la política «social» de Sánchez ¿Y por qué ocurre eso?

La OCDE lo explica perfectamente en su último informe (OECD Employment Outlook 2024). La OCDE certifica que España es campeona de paro de toda la tabla, con inflación más alta que la media de la eurozona y con los salarios reales cayendo desde el año 2019.

La tasa de paro más alta de toda la OCDE y además superando a Grecia o Turquía. Es más, una reducción del paro muy pobre que habría que recordarle a la OCDE que incluye el maquillaje de los fijos discontinuos.

No solo España es campeona de paro, sino que está a la cola en mejora de la tasa de participación laboral. Ya sabemos que no hay ningún «récord de empleo» cuando las horas trabajadas por afiliado han caído desde 2019 frente a 2008, como también refleja la OCDE, y cuando la cifra de 21 millones de afiliaciones incluye récord de pluriempleo (a más pluriempleo, más «afiliaciones», que no son equivalentes a trabajadores) y encima disparando el empleo público pagado con deuda en 600.000 personas desde que Sánchez llegó a la Moncloa.

Precios disparados

No solo estamos a la cabeza en paro y a la cola en aumento de salarios reales, sino que España está a la cabeza en inflación. Es el décimo país de cuarenta comparables en tasa de inflación en mayo de 2024 superado por países como Turquía, Colombia, México, Chile… y superando la media de la eurozona. España ya lleva ocho meses con una inflación (IPC) superior a la media de la eurozona. La inflación acumulada desde 2019 hasta mayo 2024 es del 20,5% en España.

Con salarios reales cayendo, empeoramiento del nivel de inflación y la tasa de paro más alta de la OCDE superando a países que antes mirábamos con paternalismo, nos quieren vender que España va como un tiro o como un cohete. Como un tiro por la espalda o como un cohete al

desplomarse.

A estos datos hay que añadir que las estimaciones del Banco de España asumen que España, incluyendo maquillaje estadístico, seguirá con la mayor tasa de paro de la OCDE en 2026 y una deuda que no bajará del 107% del PIB. Y eso, siempre hay que recordarlo, tras despilfarrar el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia además de 100.000 millones de fondos europeos.

¿Qué crece el PIB? ¿Cómo no va a rebotar el PIB cuando lo dopan con deuda y gasto público? Pero la realidad es que en cinco años el crecimiento total ha sido un mísero 5% y, ojo, que el PIB per cápita está estancado y según las estimaciones de la OCDE y el FMI seguirá en estancamiento hasta 2026.

Líderes en índice de miseria, el país líder de la eurozona en tasa de riesgo de pobreza, con salarios reales cayendo y deuda creciendo, y encima tras el mayor aumento de la presión fiscal de los países comparables en los últimos cinco años.

Mientras recopilamos estas barbaridades que muestran el desastre económico de Sánchez, el centro derecha y la derecha se pelean y se rompen cinco gobiernos autonómicos por acoger a 110 inmigrantes ilegales. Por 110 inmigrantes se va a poner en peligro la estabilidad y se le regala más tiempo a un presidente Sánchez que no tiene el más mínimo problema en pactar con la ultraizquierda antisemita y todo el que se le presente, incluso la «ultraderecha xenófoba» de JxC.

El problema de España es muy grave. Que Sánchez se vanaglorie de ser líder en índice de miseria, riesgo de pobreza y paro es irrisorio. No dar una alternativa unida, potente, liberal y realista contra este empobrecimiento que plantee políticas realmente diferentes para dedicarse al tacticismo político es irresponsable.